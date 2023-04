Alimentation : le Nutri-Score incite les industriels à améliorer la qualité de leurs produits

Selon l’UFC-Que Choisir, l’étiquetage du Nutri-Score inciterait les fabricants à améliorer la valeur nutritionnelle de leurs produits. Encore faut-il que toutes les marques adoptent le logo. L'association de consommateurs voudrait le rendre obligatoire en France et en Europe.

C’est une lettre qui change tout : classé de A à E avec des codes couleurs, le Nutri-Score est de plus en plus présent dans les rayons. Il est scruté par des consommateurs soucieux de leur santé. "À partir de B, je ne prends plus", indique une consommatrice. Pour Olivier Andrault, chargé de mission alimentation à l’UFC-Que Choisir, "c’est une puissante incitation pour mettre la pression (...), améliorer la qualité et diminuer les taux de gras, de sel et de sucre."

Changement de recette

Certains industriels ont en effet changé leur recette pour avoir un meilleur Nutri-Score. "On a amélioré notre Nutri-Score en travaillant avec plus de céréales complètes, en diminuant la teneur en sel et en sucre", détaille Guillaume Grandjean, ingénieur nutrition chez Nestlé. Mais le Nutri-Score, non-obligatoire, ne figure pas sur 40% des produits alimentaires, comme des glaces, sorbets, sauces et barres céréalières. Un étiquetage identique devrait être adopté dans toute l’Europe.