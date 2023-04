Consommation : les fraises françaises ont moins la cote

S. Piard, M. Arribe, C. Tixier, I. Gallou, O. Martin, S. Lerch, J. Sousa, D. Fossard, T. Simonet, L. Hauville

Plus chères que les fraises venant du Maroc ou d’Espagne, les fraises françaises ont du mal à se faire une place dans les rayons des supermarchés. Les producteurs se sentent piégés par la grande distribution.

Comment résister à la promotion ? À 1,99 euros la barquette de 500 grammes, les fraises espagnoles s’imposent. Difficile pour la fraise française de se faire une place : au kilo, la Gariguette est entre deux et cinq fois plus chère. Son volume d’achat aurait baissé de 20% en faveur des fraises espagnoles et marocaines. Partout en France, les coûts de production ont augmenté.

Des rendements différents

Dans le Lot-et-Garonne, un exploitant accuse la grande distribution : "On ne peut pas envisager l’avenir avec des produits de qualité comme ça, si certains s’amusent à mettre des taux de marge trop importants." Le secteur maintient que les marges sont les mêmes partout. Pour un producteur, difficile de rivaliser : "Avec la variété que nous avons, quand on a fait 500-600 grammes par plant, c’est le maximum. En Espagne, c’est 1 ou 2 kilo par plant." Les fraises françaises se dégustent entre avril et juin : les producteurs espèrent que leur début de saison difficile ne va pas durer.