Incendies en Grèce : "Je ressens de la détresse et de la culpabilité qu’on ait laissé les choses en arriver là", déplore un élu

La colonne de fumée est impressionnante. Visible depuis certains quartiers d’Athènes, la forêt de pins brûle depuis plusieurs jours. Sur la route, des barrages. "C’est terrible. Je ressens de la détresse, de l’aigreur et de la culpabilité pour les jeunes qu’on ait laissé les choses en arriver là", regrette l'adjoint de la commune d’Arranone Miralès Vrettos.

Des arbres calcinés bordent la chaussée qui se fait plus étroite. Des carcasses de voitures. Le chant des cigales a brusquement cessé, l’odeur de fumée prend à la gorge. L'élu montre le ciel : "Vous voyez comme les avions volent bas pour être au plus près des flammes. Mais malheureusement c’est insuffisant." Une alarme retentit sur tous les téléphones, c'est une alerte des autorités : il faut évacuer le secteur rapidement.

Plus de 40 degrés encore prévus

"Le feu est dangereux parce que la foret est très dense, elle a subit une longue période de sécheresse et de canicule", explique Lorgos, pompier volontaire.

"Le degré d’humidité de la végétation est très bas. Tout est inflammable ! Les incendies sont extrêmement durs à éteindre ici." Lorgos, pompier volontaire à franceinfo

Des dizaines d’habitants ont déjà quitté leur maison. Tassos Cavalarés veut lui rester le plus longtemps possible pour garder un œil sur son restaurant déjà endommagé par les flammes il y a quelques jours : « Avant-hier, je suis parti en dernier, et je suis revenu. Ma famille a ce restaurant depuis 100 ans, c’est mon histoire, je ferai tout pour le sauver." Mais la situation s'agrave rapidement alors que ce vendredi les températures devraient encore atteindre les 40 degrés.