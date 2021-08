Grèce : plusieurs villages entourés par les flammes sur l'île d'Eubée

Une centaine de pompiers, aidés de sept hélicoptères et avions bombardiers d'eau, ont été mobilisés pour lutter contre cet incendie.

Des paysages dantesques. Une dizaine de villages sont entourés par les flammes mercredi 4 août sur l'île d'Eubée, à 200 km d'Athènes, dans le plus violent des incendies qui frappent la Grèce. Selon les pompiers, les flammes immenses émergeant de la forêt et visibles de la mer, semblent incontrôlables en raison du terrain accidenté et de l'absence de visibilité.

Les autorités ont appelé les habitants de Rovies et des villages proches à quitter leurs maisons et à se rassembler sur la plage, selon l'ANA. Trois moines qui refusaient initialement de quitter le monastère Saint-David, situé au sommet d'une montagne près de Rovies, ont finalement quitté les lieux.

"Le plus dur à venir"

Une centaine de pompiers, aidés de sept hélicoptères et avions bombardiers d'eau, ont été mobilisés pour lutter contre cet incendie, dont le front a été estimé à une vingtaine de kilomètres.

Les maires de deux localités ont dénoncé le manque de moyens. "Nous prions les autorités de renforcer les forces aériennes et terrestres pour ne pas risquer des vies humaines", a déclaré le maire de Limni, sur l'ANA. "Aucun moyen aérien n'a été déployé pour éteindre le feu", a accusé le maire ajdoint de Mantoudiou. "Au moins 150 maisons ont brûlé", a-t-il précisé sur Skai TV.

Σοκαριστικες εικόνες απο την ΤΕΡΑΣΤΙΑ καταστροφή στην #Ευβοια 3 ενεργά μέτωπα το 1 με κατεύθυνση στον Όσσιο Δαυίδ & τους καταρράκτες του Δρυμμώνα #Πυρκαγια #βαρυμπομπη #ΛιμνηΕυβοιας pic.twitter.com/PChTHjqjlj — pagiannitis (@AgiannitisPanos) August 3, 2021

Sous l'effet d'une canicule exceptionnelle, avec des températures dépassant les 40 degrés, la Grèce a dû faire face ces dernièrs 24 heures à 118 incendies, selon le ministre adjoint de la protection civile Nikos Hardalias. "Nous menons un combat de titans !", a-t-il déclaré. "Le plus dur est encore à venir".

L'ancienne Olympie entourée par les flammes

Un feu a également pris près du village de l'ancienne Olympie à l'ouest de la péninsule du Péloponnèse, selon les pompiers. "Tout ce qui peut être fait pour protéger des flammes le musée et le site archéologique, où les Jeux Olympiques ont commencé, est réalisé", a précisé la ministre de la Culture Lina Mendoni mercredi soir.

Un incendie se rapproche de l'ancienne Olympie, en Grèce, le 4 août 2021. (EUROKINISSI / AFP)

Mais mercredi soir, le feu continuait de se rapprocher du site. "Les pompiers donnent une grande bataille pour que le feu n'atteigne pas le site archéologique", a déclaré à l'ANA le sous-préfet. Une centaine de soldats du feu y sont mobilisés, aidés de trois hélicoptères et de deux avions, selon les pompiers.

Dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'UE, deux avions de lutte contre les incendies en provenance de Chypre et deux autres venant de Suède doivent apporter leur soutien à la Grèce. D'autres incendies étaient en cours en Chalcidique et dans le sud du Péloponnèse. Sur l'île de Rhodes, le sinistre a été maîtrisé mercredi.