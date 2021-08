La situation est toujours très tendue en Grèce où les pompiers continuent de lutter contre les flammes, jeudi 5 août. Deux incendies majeurs préoccupent les autorités à Olympie et sur l'île d'Eubée.

C'est un véritable ciel de feu qui s'est installé au-dessus de l'île d'Eubée, en Grèce, jeudi 5 août. L'image est ahurissante mais bien réelle, la zone est en proie à des flammes immenses, visibles depuis la mer. Plusieurs villages ont été évacués par précaution mais les feux menacent les habitations à quelques centaines de mètres seulement. "J'ai fait partir ma femme, mes enfants et mes petits-enfants. Je suis resté seul, au moins j'ai réussi à sauver certaines choses", explique un habitant du village de Rovies, partiellement détruit.

Une aide envoyée par la France

La Grèce fait face à des dizaines d'incendies, à l'ouest comme à l'est, à cause de la pire canicule qu'a connu le pays depuis 30 ans. Aux portes d'Athènes, certains habitants évacuent en urgence, car les feux ont repris de façon inquiétante après une accalmie. Les pompiers font un effort titanesque sur plusieurs fronts. La France a décidé d'envoyer 40 sauveteurs et huit tonnes de matériel pour leur prêter main forte.