Incendie aux Canaries : les flammes gagnent du terrain

Depuis le 15 août, un feu hors de contrôle subsiste aux Canaries. Déjà plus de 2 600 hectares sont partis en fumée et près de 8 000 personnes ont été évacuées. La population n’avait pas vécu un tel sinistre depuis 40 ans.

Le nord-est de Tenerife (Canaries, Espagne) est transformé en brasier géant. Depuis mardi 15 août, un incendie fait rage dans une zone de forêt et de ravins. Les pompiers avouent être dépassés. Ils disent se battre contre un feu hors norme. La fumée a englouti une partie de l’île. Une touriste belge a filmé la piscine de son hôtel envahie par les cendres.

250 pompiers déployés au sol

7 600 personnes ont été confinées ou évacuées. Des habitants ont juste eu le temps de prendre quelques affaires et d’emmener le plus précieux. "On doit partir, c’est une question de sécurité à cause de toute cette fumée", affirme une habitante. 17 avions et hélicoptères combattent sans répit. Au sol, 250 pompiers font face à un feu virulent dans une zone difficile d’accès. De jour comme de nuit, ils allument des contre-feux pour que l’incendie n’ait plus rien à brûler.