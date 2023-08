Canicule : attention au coup de chaud lors de la pratique d'une activité physique

Avec les températures élevées qui frappent la France, il est recommandé de pratiquer une activité physique aux heures les plus fraîches, en s'hydratant beaucoup et en réduisant l'intensité de l'effort.

36 degrés à l'heure la plus chaude de la journée en milieu d'après-midi. Dans les rues ou les parcs de Lyon (Rhône), les joggeurs ne sont pas nombreux, mais quelques-uns pratiquent leur sport malgré la chaleur. Des sportifs qui ont parfois choisi de sortir au moment le plus exposé. C’est le cas d’un amateur de course à pied de longues distances, qui s’entraîne sur les bords du Rhône : "Je supporte, parce que j’ai un peu l’habitude". Plus loin, un adepte de la musculation enchaîne les exercices. Il travaille la nuit et ne peut donc s'adonner à sa passion qu’en pleine journée.

Quelques règles à appliquer

Faire du sport et s’imposer des efforts importants en pleine canicule, un médecin d'un service hospitalier spécialisé met en garde : "On risque le coup de chaleur et cela peut conduire à des hospitalisations". Le médecin recommande malgré tout de continuer de faire du sport en s'hydratant beaucoup et en pratiquant le matin et le soir lorsqu'il fait plus frais, tout en diminuant l'intensité de l'activité.

