Espagne : un feu de forêt "hors de contrôle" aux Canaries, cinq villages évacués à Tenerife

Pas moins de 250 pompiers ont combattu un feu de forêt "hors de contrôle", mercredi 16 août sur l'île espagnole de Tenerife, dans l'archipel des Canaries au large de l'Afrique. L'incendie a provoqué la fermeture de routes et l'évacuation mercredi matin des villages d'Arrate, Chivisaya, Media Montana, Ajafona et Las Lagunetas, en raison d'épaisses fumées.

Les flammes ont fait rage dans une zone boisée et de ravins dans la partie nord-est de l'île. "L'incendie est hors de contrôle, le scénario n'est pas très positif", a déclaré mercredi soir le chef du gouvernement régional, Fernando Clavijo, lors d'une conférence de presse à Tenerife. "Notre objectif est qu'il cesse de gagner du terrain. Ce fut une journée très difficile", a-t-il précisé.

L'incendie survient après une vague de chaleur qui a sévi dans les îles Canaries, y laissant de nombreuses zones sèches, ce qui a augmenté le risque de feux de forêt. Selon les scientifiques, les phénomènes météorologiques extrêmes s'intensifient en raison du réchauffement climatique. Les canicules risquent d'être plus fréquentes et plus intenses, et leur impact plus étendu.