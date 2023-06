En images Incendies au Canada : de gigantesques feux de forêt continuent de ravager le pays d'ouest en est

Plusieurs provinces canadiennes ont connu d'importants feux de forêt ces dernières semaines. Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées depuis un mois, en raison de la progression rapide des flammes.

Le Canada vit un printemps catastrophique sur le front des incendies. Presque toutes les provinces du pays sont concernées par des feux gigantesques qui ont forcé des dizaines de milliers de personnes à évacuer ces dernières semaines. Après l'ouest du pays et les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan début mai, c'est au tour de la Nouvelle-Ecosse et du Québec d'être touchés par d'immenses incendies en raison d'un temps chaud et sec.

Au total, plus de 2,7 millions d'hectares ont déjà brûlé en 2023 dans le pays, soit huit fois plus que la moyenne des trois dernières décennies, selon les autorités canadiennes. Et il y a actuellement 214 incendies actifs, dont 93 hors de contrôle, sur l'ensemble du pays. "C'est une période effrayante pour beaucoup de gens d'un océan à l'autre", a déclaré Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, vendredi 2 juin. Franceinfo revient, en images, sur l'ampleur et la progression de ces incendies qui ravagent une partie du pays.

Les feux ont commencé à ravager les provinces occidentales de l'Alberta et de la Saskatchewan début mai. Ici, à Drayton Valley, le 8 mai 2023. (WALTER TYCHNOWICZ / AFP)

Un homme regarde sa maison détruite par les flammes à Drayton Valley, dans l'Alberta, le 8 mai 2023. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été évacuées de ces localités le mois dernier. (WALTER TYCHNOWICZ / AFP)

Au 11 mai 2023, date à laquelle a été prise cette photo, près de 400 000 hectares avaient déjà brûlé dans la province de l'Alberta depuis le début de l'année. (MEGAN ALBU / AFP)

Face à la violence des incendies, comme ici à Entrance, le Canada a dû se tourner vers ses voisins et alliés, comme les Etats-Unis et le Mexique, pour combattre les flammes. (MEGAN ALBU / AFP)

Après l'ouest du pays, l'est du Canada subit lui aussi d'importants incendies, comme ici près de Barrington Lake, le 28 mai 2023. (HANDOUT / NOVA SCOTIA GOVERNMENT / AFP)

Au 1er juin 2023, les autorités du pays annoncent que plus de 2,7 millions d'hectares ont brûlé au Canada depuis le début de l'année, soit huit fois plus que la moyenne des 30 dernières années. (HANDOUT / NOVA SCOTIA GOVERNMENT / AFP)

La progression des feux dans l'est du Canada provoque des nuages de fumée, le 31 mai 2023, dans le nord-est des Etats-Unis et à New York, où une alerte à l'air pollué a été émise. (SELCUK ACAR / ANADOLU AGENCY / AFP)

Les feux ont vite progressé en Nouvelle-Ecosse. A Tantallon, dans la banlieue de Halifax, 16 000 personnes ont été évacuées le 30 mai 2023. (HANDOUT / NOVA SCOTIA GOVERNMENT / AFP)