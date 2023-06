Incendies au Canada : le Québec touché à son tour et forcé d'évacuer 11 000 personnes

Le pays est confronté à l'un des printemps les plus catastrophiques en termes d'incendies, avec presque toutes les provinces touchées par des feux gigantesques.

Les incendies continuent de s'étendre rapidement au Canada. Le Québec est en proie à plus d'une centaine de feux qui l'ont forcé à ordonner, vendredi 2 juin, l'évacuation de plus de 11 000 habitants. "C'est une période effrayante pour beaucoup de gens d'un océan à l'autre", a déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Le pays est confronté à l'un des printemps les plus catastrophiques avec presque toutes les provinces concernées par des feux gigantesques. Après les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan début mai, c'est au tour de l'est, avec la Nouvelle-Ecosse et le Québec, d'être touchés par d'immenses incendies. Des dizaines de milliers de personnes ont été contraintes d'évacuer ces dernières semaines.

Plus de 2,7 millions d'hectares brûlés

Au total, plus de 2,7 millions d'hectares ont déjà brûlé en 2023 dans le pays, soit huit fois plus que la moyenne des trois dernières décennies, selon les autorités canadiennes. Et il y a actuellement 214 incendies actifs dont 93 hors de contrôle sur l'ensemble du pays.

Au Québec, les autorités avaient demandé à la population de ne pas se rendre en forêt afin de limiter les risques d'incendies accidentels, la plupart étant d'origine humaine (mégot de cigarette ou feu de camp mal éteints). Mais cela n'a pas suffi et la province a été confrontée à de nombreux départs de feux en quelques heures, notamment dans les régions proches du fleuve Saint-Laurent.

Vendredi en fin d'après-midi, la province a donc fait appel à l'armée canadienne, notamment pour de l'aide dans le transport d'équipements d'urgence, de denrées alimentaires et de carburant. Des centaines de pompiers venus des Etats-Unis, du Mexique, d'Afrique-du-Sud ou encore du Portugal ont été appelés en renfort. Les autorités espèrent que la pluie et le temps plus frais prévus pour le week-end apporteront un soulagement.