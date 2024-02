Gard : expulsé vers la Tunisie, l'imam Mahjoub Mahjoubi va saisir la justice "pour retourner en France"

"Je me battrai pour retourner en France où je vivais depuis quarante ans." Joint au téléphone depuis la Tunisie où il a été expulsé, l'imam Mahjoub Mahjoubi dénonce une décision "arbitraire" et déclare qu'il va saisir la justice en France.

"Si le tribunal ne me rend pas justice, je ferai appel, et ensuite je ferai un recours devant la Cour européenne" des droits de l'homme, a-t-il expliqué à l'AFP. "Je n'ai pas insulté la communauté juive ni le drapeau français", assure l'imam, âgé de 52 ans, dont l'épouse et les cinq enfants sont de nationalité française.

Mahjoub Mahjoubi est arrivé en Tunisie peu avant minuit, jeudi soir, à bord d'un vol en provenance de Paris. Il est actuellement dans la localité de Soliman, à une trentaine de kilomètres à l'est de la capitale Tunis.

Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, l'imam, jusque-là basé à Bagnols-sur-Cèze (Gard), avait qualifié notamment le "drapeau tricolore" de "drapeau satanique" qui n'a "aucune valeur auprès d'Allah". Mardi, le préfet Jérôme Bonet avait affirmé sur franceinfo qu'il y avait dans ce cas précis "évidemment appel à la haine". Selon lui, "on est sur des contenus qui remettent fondamentalement en cause nos valeurs et qui tombent sous le coup de la loi".

Installé en France depuis le milieu des années 1980, l'imam était dans la ligne de mire du ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait demandé dimanche le retrait de son titre de séjour.