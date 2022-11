Faits divers : nouvelle rixe près de la Tour Eiffel, un secteur sous tension

Depuis quelques mois, le secteur de la Tour Eiffel est le théâtre de nombreuses violences. Samedi 26 novembre, au pied de l'édifice, un homme a été roué de coups et grièvement blessé.

Dimanche 27 novembre, au pied de la tour Eiffel, l’agression d’un homme, roué de coups la veille, était de toutes les conversations. “Ça a commencé avec une grande barre de fer, puis il y a eu un coup de bouteille. Après, il est tombé et ils ont continué alors qu'il était par terre, inconscient, il pissait déjà le sang. On lui a pété cinq, six bouteilles sur le visage”, confie un témoin de l’agression. L’attaque aurait eu lieu dans le petit milieu des vendeurs à la sauvette, très actifs dans le secteur.



Un secteur sous tension

Une enquête a été ouverte pour violences aggravées. Le secteur de la tour Eiffel vit sous tension avec le retour des touristes depuis quelques mois. Une économie parallèle s’y est développée, et la police multiplie les opérations. “Depuis le 16 juin, des moyens sont quotidiennement alloués sur le secteur, plus de 15 000 personnes ont été évincées, plus de 1 500 verbalisations ont été dressées, plus de six tonnes de marchandises ont pu être saisies”, affirme Loubna Atta, porte-parole de la préfecture de police de Paris. L’objectif des forces de l'ordre est de limiter les ventes illégales, les arnaques et la prolifération des taxis illégaux.