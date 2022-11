Italie : les recherches des disparus continuent après l’écoulement de boue à Ischia

Au lendemain du glissement de terrain, dimanche 27 novembre, les recherches des pompiers pour retrouver la dizaine de disparus continuent. Une femme est la première victime du drame.

Samedi 26 novembre, une immense coulée de boue a tout englouti sur son passage à Ischia (Italie). Dans la commune de Casamicciola Terme, il ne reste plus rien des maisons et des routes, tout a été emporté par le glissement de terrain. Une jeune femme de 31 ans est la première victime confirmée. Son corps a été retrouvé sous plus d’un mètre de boue. “On a essayé de sauver le plus de personnes possible. Hélas, on n’a vu que mort et destruction autour de nous. On a été les premiers à trouver la première victime, déjà sans vie”, confie un pêcheur qui s’est joint aux recherches.



150 à 200 personnes évacuées

Les secours recherchent toujours une dizaine de personnes disparues, dimanche 27 novembre. Un hélicoptère et des drones survolent la zone. Le bord de mer, ravagé, des pompiers creusent sans relâche les fonds. “La difficulté, c’est que nous sommes dans la zone fragilisée par l'éboulement. Les maisons et les rez-de-chaussée ont été remplis de boue donc c’est très complexe de rentrer à l’intérieur”, explique Lucas Cari, porte-parole des pompiers. 150 à 200 personnes continuent d’être évacuées dans les communes voisines.