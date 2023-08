Eurozapping : une explosion fait 35 morts en Russie

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du mardi 15 août.

Des dizaines de mort dans l’explosion d’une station-service au Daghestan, une région russe proche de la Géorgie. Au moins 35 personnes ont perdu la vie dans ce brasier, 64 autres ont été blessées. Le drame s’est produit dans la nuit de lundi 14 au mardi 15 août. "Il y a d’abord eu une première explosion, elle a touché les citernes d’une station-service voisine. C’est ce qui a provoqué cette tragédie", a expliqué Sergei Melikov, gouverneur du Daghestan. Autour du cratère, les enquêteurs s’affairent car on ne connaît pas, pour l’instant, les raisons de cette explosion.

Une intelligence artificielle pour les victimes d’AVC

L’IA au secours des victimes d’AVC en Grande-Bretagne. Grâce à un pantalon connecté avec des électrodes, reliées à une intelligence artificielle, une patiente peut remarcher. "C’est la solution que les victimes d’AVC attendaient depuis longtemps et ce, d’autant plus qu’elles sont de plus en plus jeunes", témoigne-t-elle. Le dispositif, conçu en France, va être testé par le Pays de Galles dès octobre.

Enfin, le football féminin fait vibrer l’Espagne. Les joueuses espagnoles iront, en effet, en finale de la Coupe du monde après une victoire 2-1 contre la Suède. Qu’elles affrontent l’Australie ou l’Angleterre dimanche à Sydney (Australie), elles ont déjà conquis le cœur de la Nation.