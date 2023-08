Russie : au moins 33 morts et 80 blessés dans l'explosion et l'incendie d'une station-service au Daguestan

D'après les enquêteurs, l'incendie est survenu lors de travaux d'entretien automobile, suivi d'une détonation qui a provoqué un incendie bien plus important.

Un drame dont le bilan s'est alourdi. L'explosion et l'incendie d'une station-service au Daghestan, république du Caucase russe, a fait au moins 33 morts dont trois enfants et 80 blessés, d'après un dernier bilan du ministère russe de la Santé.

L'explosion, qui a eu lieu dans la nuit, a ravagé une station-service de la banlieue de Makhatchkala, capitale du Daguestan. Elle a engendré un cratère profond et un gigantesque incendie, selon des images diffusées par la télévision russe. "Tout autour de nous était en flammes (...), on ne voyait rien", a raconté un témoin blessé à la chaîne de télévision russe Ren-TV.

Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances précises de la catastrophe, selon le Comité d'enquête russe. D'après les enquêteurs, un incendie est survenu lors de travaux d'entretien automobile, suivi d'une détonation qui a provoqué un incendie bien plus important, endommageant des bâtiments aux alentours et des véhicules. Les accidents et incendie de ce type sont chose courante en Russie. Souvent, ils sont dus à des violations de normes de sécurité ou alors à la vétusté des installations. Le président russe Vladimir Poutine a présenté mardi ses condoléances aux proches des victimes et "souhaité un prompt rétablissement aux blessés", selon un communiqué du Kremlin.