Explosion à Paris : une cagnotte récolte 80 000 euros pour soutenir les familles des deux pompiers morts

Plus de 2 700 personnes avaient participé à la collecte, dimanche à la mi-journée.

Ils veulent soutenir les proches des deux pompiers tués par l'explosion d'une boulangerie à Paris, probablement due à une fuite de gaz. L'association pour le développement des œuvres sociales des sapeurs-pompiers de Paris (ADOSSPP) a lancé une cagnotte pour venir en aide aux familles de Simon Cartannaz et de Nathanaël Josselin. Plus de 80 000 euros ont déjà été collectés, dimanche 13 janvier à la mi-journée.

Une cagnotte a été mise en place par notre association pour aider les familles de nos camarades. Merci pour eux.https://t.co/SOUItbocky pic.twitter.com/9cUL8v0uBg — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 13 janvier 2019

Les internautes présentent leurs condoléances

"La brigade de sapeurs-pompiers de Paris exprime sa profonde tristesse face à ce drame, explique le texte accompagnant la collecte. Elle s’associe à la douleur des familles, à celle de leurs proches, du centre de secours Château-d’Eau de la 8e compagnie d’incendie et de secours et leur adresse ses plus sincères condoléances."

Parmi les 2 700 personnes ayant participé à la cagnotte, 240 ont écrit des messages pour rendre hommage aux deux pompiers. "Très touchée par le courage et le don de soi de ces deux jeunes pompiers", affirme une internaute, tandis qu'une autre présente ses condoléances aux familles des deux soldats du feu "morts en héros".