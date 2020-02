Alerte enlèvement : ce que l'on sait du rapt de Vanille, 1 an, disparue à Angers

Sa mère est soupçonnée de l'avoir enlevée vendredi en fin d'après-midi alors qu'elle devait raccompagner sa fille dans un foyer. Elle a été retrouvée dimanche matin dans un hôtel de Nantes, sans son enfant, toujours activement recherchée.

Vanille, âgée de 1 an, a disparu à Angers (Maine-et-Loire). Le ministère de la Justice a lancé une alerte enlèvement samedi soir pour tenter de la retrouver. Le procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard, a annoncé dimanche 9 février que la mère de Vanille, suspectée d'être l'auteure de l'enlèvement, avait été retrouvée à Nantes (Loire-Atlantique), sans sa fille. Franceinfo détaille ce que l'on sait de cette affaire.

La mère retrouvée dimanche matin, seule

Nathalie Stéphan, la mère de Vanille, est âgée de 40 ans. Elle a été retrouvée dimanche. "Le dispositif a permis ce matin [dimanche] de retrouver la maman dans un hôtel de la ville de Nantes (...). Mais la petite fille n'a pas été retrouvée", a annoncé le procureur de la République d'Angers lors d'une conférence de presse, dimanche matin.

La mère a été placée en garde à vue pour "soustraction de mineur par un ascendant" et est actuellement examinée par un médecin. Le procureur a également indiqué dimanche matin qu'un mot écrit par la mère et adressé à sa fille avait été découvert. "Pour être totalement clair, la maman ne dit pas : 'Je vais m'en prendre à ma petite fille'. Simplement, quand une maman dit à un enfant, en laissant un mot, 'Je vous aime', cela peut effectivement nous inquiéter", a expliqué le magistrat. "On peut très bien le prendre comme étant parfaitement heureux. On peut aussi être relativement inquiet", a-t-il ajouté.

"La maman présente des fragilités, une personnalité qui nécessite une prise en charge, sur le plan éducatif et médical", avait auparavant détaillé Eric Bouillard.

La mère a-t-elle indiqué où se trouvait sa fille ?

La mère "a d'abord été mutique puis elle nous a désigné des endroits où elle aurait pu laisser sa fille, notamment à Angers, mais sans donner plus de précisions", a déclaré Eric Bouillard. Les recherches pour retrouver Vanille se poursuivent activement.

Comment reconnaître Vanille ?

L'enfant est âgée de 1 an. Le parquet précise qu'elle est "métisse", qu'elle a les "yeux noirs", les cheveux "couleur brun foncé, courts et frisés".

Dans quelles circonstances l'enfant a-t-elle été enlevée ?

La mère de Vanille devait la raccompagner dans un foyer vendredi en milieu d'après-midi. "Vanille était confiée à sa mère. L'enfant est hébergée actuellement entre une famille d'accueil et un foyer maternel, qui reçoit sa mère et qui lui permet de s'occuper de sa fille pendant un temps donné. Il était de quarante-huit heures dans la semaine, au moment où la fillette a disparu", a expliqué le procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard, à franceinfo.

"La maman avait l'enfant en charge depuis deux jours, elle devait remettre l'enfant vendredi soir aux services de l'aide sociale à l'enfance. Elle a quitté le foyer sans donner un signe quelconque vers 11 heures vendredi", a précisé le procureur à franceinfo.

Que faire si vous apercevez Vanille ?

Si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197, ou envoyez un courriel à l'adresse suivante : alerte.enlevement@interieur.gouv.fr.