Documentaire : "L'affaire d'Outreau", une plongée exceptionnelle dans un fiasco judiciaire

Une série documentaire exceptionnelle intitulée "L'affaire d'Outreau" revient en quatre épisodes sur ce fiasco judiciaire. Les deux premiers épisodes seront diffusés mardi 17 janvier au soir sur France 2.

La série documentaire L'affaire d'Outreau, réalisée par Olivier Ayache-Vidal et Agnès Pizzini, propose une plongée dans ce fiasco judiciaire. Sur un plateau de 1 200 m2, tous les lieux ont été fidèlement reconstitués : le commissariat, le bureau du juge, les cellules de prison et même le salon de la famille Badaoui-Delay, point de départ de cette affaire de pédophilie. Face à Jonathan Delay, l'un des enfants victimes, des acteurs rejouent les scènes de l'époque.

Des reconstitutions avec les protagonistes

En février 2001, la France avait découvert avec effroi l'histoire de quatre enfants d'Outreau violés par leurs parents, Myriam Badaoui et Thierry Delay, et un couple de voisins. Mais le juge Burgaud, qui instruit l'affaire, ne s'arrête pas au fait-divers sordide : il est persuadé de tenir un réseau pédocriminel international, car les enfants et Myriam Badaoui accusent 13 autres personnes, qui seront acquittées en 2005. Lors des reconstitutions dans la série documentaire, les protagonistes de l'affaire sont libres d'intervenir en pleine scène. Les deux premiers épisodes de cette série diffusée en quatre épisodes seront diffusés sur France 2, dans la soirée du mardi 17 janvier.