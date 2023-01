Nord : le hêtre pleureur de Cassel est désigné plus bel arbre de France

Le village de Cassel, dans le Nord, compte le plus bel arbre de France, élu après un vote du public. Il s'agit d'un hêtre pleureur planté vers 1880.

À Cassel (Nord), les habitants sont fiers et heureux, mardi 17 janvier. Les Français ont désigné leur hêtre pleureur comme plus bel arbre de France. Il a été distingué parmi 150 concurrents. Avec ses lourdes branches et son feuillage échevelé, l'arbre est remarquable avec ses branches noueuses. Planté autour de 1880, le hêtre a déployé ses 20 mètres de circonférence. Adossé au moulin, il participe à chaque événement ou presque de la vie des Casselois.

Un symbole fort pour la commune

"Il y a tellement de gens qui se sont mariés dessous", indique un homme. Sa distinction est un symbole fort pour la commune. "Il y a des merveilles dans la nature, il faut les protéger. Ça donne un sens aux efforts qu'on demande en termes de sobriété énergétique. C'est une superbe image", affirme Fabrice Dehoo, adjoint au maire de Cassel, "Essor économique, Culture & Environnement". Dans deux mois, le hêtre pleureur sera peut-être élu arbre européen de l'année.