"Il encourage le suspect à se taire" : la mère de Maëlys s'en prend à l'avocat de Nordahl Lelandais

Dans une vidéo accompagnée d'un court texte, Jennifer de Araujo, la mère de Maëlys, partage sa douleur et accuse l'avocat de Nordahl Lelandais d'encourager son client à se taire.

"Nous sommes dans une souffrance insoutenable". Dans une vidéo accompagnée d'un texte publiée samedi 27 janvier sur Facebook, Jennifer, la mère de la petite Maëlys disparue fin août, partage sa douleur cinq mois après la disparition de l'enfant. "Maelys tu nous manques tellement, on se battra pour toi, on ne lâchera pas. Ton combat c'est notre combat. Nous avons fait une video en ton honneur : comme nous étions heureux tous ensemble", écrit-elle.

Pendant près de trois minutes, des photos de Maëlys et de ses proches défilent, accompagnée par la chanson En souvenir de nous de Grégoire. "Le sapin est présent mais toi Maëlys tu n'es pas là", peut-on lire sur un cliché où l'enfant pose devant un arbre de Noël.

Le texte qui accompagne la vidéo s'en prend à Nordahl Lelandais, mis en examen dans cette affaire, et à l'avocat de ce dernier, Alain Jakubowicz. "Ce monstre nous a gâché notre vie et il continue à nous faire souffrir dans son silence. Son avocat avec une telle attitude encourage le suspect à se taire, écrit la mère de Maëlys. Si son avocat avait du respect envers toi Maelys et la moindre empathie envers nous tes parents, ta soeur : il demanderait au suspect de dire ce qu'il s'est vraiment passé cette nuit là". Au passage, elle confie s'être forgée sa "conviction" sur la culpabilité du suspect.