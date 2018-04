Disparue depuis 2012, Lucie Roux avait croisé la route de Nordahl Lelandais

Ils ont fréquenté un temps le même établissement psychiatrique, a expliqué lundi sur franceinfo l'avocat de la famille Roux.

Lucie Roux est disparue depuis septembre 2012. Cette femme de 43 ans et Nordahl Lelandais ont fréquenté le même établissement psychiatrique au même moment, selon l’avocat de la famille Roux interrogé sur franceinfo lundi 23 avril. Me Christian Saint-André demande aujourd'hui de nouvelles investigations.

"Les témoignages que j’ai pu recueillir proviennent d’une personne qui connaissait très bien Lucie Roux et qui connaissait d’autres patientes au même centre hospitalier, confie Me Saint-André. Cette personne a recueilli des confidences d’une autre patiente qui se souvient très bien, selon elle, de repas passés au centre hospitalier avec, à la même table, Nordahl Lelandais et Lucie Roux"

"Élements importants"

Le conseil de la famille Roux a "immédiatement" transmis ces "éléments importants" au procureur de la République de Chambéry et s’en remet "à tous les services de justice spécialisés dans le dossier Nordahl Lelandais pour faire les vérifications qui s’imposent".

Lucie Roux vivait dans un appartement thérapeutique de l'hôpital psychiatrique de Bassens en banlieue de Chambéry (Savoie). Elle s'est volatilisée le 16 septembre 2012 en laissant son téléphone et sa carte bleue. Son corps n'a jamais été retrouvé.

Pour la famille, "c’est une information qui est un peu à double tranchant, explique l'avocat. La famille est évidemment très heureuse de constater qu’il y a des éléments nouveaux qui apparaissent dans ce dossier et cela permet d’éviter que le dossier soit définitivement classé dans un tiroir de la justice."

Pour une famille, se dire que sa fille a peut-être croisé la route de Nordalh Lelandais est source d’inquiétude.Maître Christian Saint-Andréà franceinfo

L'avocat met "beaucoup d’espoir" dans de nouvelles recherches des services judiciaires pour "savoir si dans les ordinateurs, dans les déplacements, dans la présence de Nordahl Lelandais, il y a eu des interférences avec le dossier Lucie Roux".

Les trois colocataires de la disparue de l'appartement thérapeutique n'ont jamais été entendus par les enquêteurs. L'avocat qui a retrouvé leurs noms demande qu'eux aussi soient aussi auditionnés.

Une quinzaine de dossiers de disparitions ont été rouverts ces dernières semaines. La plupart se trouvent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour vérifier qu'ils ne sont pas liés à l'ancien militaire, mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys et l'assassinat du caporal Arthur Noyer.