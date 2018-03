Nordahl Lelandais avoue avoir tué le caporal Arthur Noyer

Déjà mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys, Nordahl Lelandais a reconnu jeudi avoir tué le caporal Arthur Noyer.

Il était entendu depuis la matinée du jeudi 29 mars sur les circonstances de la disparition d'Arthur Noyer, ce jeune caporal de 24 ans, qui s'était volatilisé le 12 avril 2017 à Chambéry (Savoie). Nordahl Lelandais, déjà mis en examen dans cette affaire ainsi que pour le meurtre de la petite Maëlys, a reconnu avoir tué le jeune homme, a appris France 3 de source proche de l'enquête, confirmant une information du Parisien. Il n'a pas donné plus d'explications.

L'ancien maître-chien, arrivé au palais de justice de Chambéry à la mi-journée, a été transporté sur le lieu où les ossements de la victime avaient été découverts, en Savoie. Jusqu'à présent, Nordahl Lelandais reconnaissaît seulement avoir pris en stop le militaire le soir de sa disparition. Selon lui, Arthur Noyer était alcoolisé au moment des faits et lui aurait demandé de le déposer quelques kilomètres plus loin. Les téléphones des deux hommes avaient borné en même temps et au même moment.