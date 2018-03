Affaires Nordahl Lelandais : ce que l'on sait (et ce que l'on ne sait pas) du meurtre d'Arthur Noyer

Le jeune militaire a disparu à Chambéry dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. Depuis Nordahl Lelandais est devenu le principal suspect du meurtre. Il a avoué l'avoir "pris en stop", mais nie l'avoir tué.

L'étau se resserre-t-il autour de Nordahl Lelandais dans l'enquête sur le meurtre d'Arthur Noyer ? Le principal suspect – qui a déjà avoué le meurtre de la petite Maëlys – a reconnu avoir "pris en stop" le jeune militaire le soir de sa disparition à Chambéry (Savoie), dans la nuit du 11 au 12 avril, a appris France 3 vendredi 9 mars confirmant une information de BFMTV. Mais il assure avoir déposé le militaire un peu plus loin.

Depuis que le "bornage" des téléphones a prouvé que les deux hommes se sont déplacés ensemble ce soir-là, Nordahl Lelandais est devenu le principal suspect. Il a été mis en examen pour "assassinat" en décembre dans ce dossier. Franceinfo revient sur ce que l'on sait (et ce que l'on ne sait pas) dans cette affaire.

Ce que l'on sait

• Nordahl Lelandais et Arthur Noyer se trouvaient dans la même zone. Les récents aveux de Nordahl Lelandais, qui admet avoir pris en stop le jeune caporal le soir de sa disparition, ne font que confirmer les soupçons des enquêteurs. Ces derniers se sont lancés sur la piste de Nordahl Lelandais après avoir découvert sur des images de vidéosurveillance qu'une Audi A3 similaire à la sienne se trouvait aux alentours de la boîte de nuit où Arthur Noyer a disparu.

• Nordahl Lelandais a transporté Arthur Noyer. Les enquêteurs ont ensuite découvert que les deux téléphones de Nordahl Lelandais ont été localisés au même endroit que celui d'Arthur Noyer. Selon une source proche du dossier citée par France 2, ils ont "borné" aux mêmes endroits entre 23h48 et 3h41 à Chambéry et dans ses environs. Nordahl Lelandais a ensuite éteint un téléphone à 3h31 et le second à 3h41. Il ne les a rallumés qu'à 7h53, à son domicile de Domessin (Savoie).

• Nordahl Lelandais a fait des recherches inquiétantes. En épluchant les activités de Nordahl Lelandais sur internet, les enquêteurs ont découvert des éléments troublants. Le 25 avril, soit treize jours après la disparition du jeune militaire, Nordahl Lelandais a effectué des recherches sur internet avec les mots-clés "décomposition d'un corps humain".

Ce que l'on ne sait pas

• Le déroulé précis de la nuit de la disparition d'Arthur Noyer. Dans la nuit du 11 au 12 avril, le militaire de 23 ans s'est rendu avec des amis dans une boîte de nuit du carré Curial, un quartier animé de Chambéry (Savoie). Après avoir salué des connaissances, autour de 4 heures du matin, il est aperçu par un témoin en train de faire du stop, d'après Le Dauphiné pour retourner à sa caserne située à quelques kilomètres de là. C'est la dernière fois qu'il a été vu.

• Si les deux hommes se sont croisés en boîte. Si une voiture similaire à celle de Nordahl Lelandais a été aperçue dans les environs de la discothèque fréquentée par le caporal Noyer, on ignore si les deux hommes s'y sont croisés. Dans le Dauphiné libéré, le patron de l'établissement indique que Nordahl Lelandais "était peut-être dans la boîte, mais ce n'est pas un habitué". Il affirme aussi que la soirée d'Arthur Noyer s'est passé sans incident : "Il passait une soirée tranquille avec ses amis chez nous. Il est sorti à un moment (...) Ensuite, il est revenu, a récupéré sa veste et est parti. Mais rien n’indiquait que quelque chose de grave pouvait se produire."

• Quand et comment il est mort. Dans les jours qui ont suivi la disparition d’Arthur Noyer, une information judiciaire pour "enlèvement et séquestration" a été ouverte, mais l'hypothèse d'une fugue n'avait pas été écartée. D'après Le Dauphiné, le caporal était considéré comme un déserteur par l'armée, ce que la grande muette a nié auprès de l'AFP. Le 7 septembre, des morceaux de crâne ont été retrouvés par un promeneur dans la commune de Montmélian (savoie), à une quinzaine de kilomètres du lieu de sa disparition. Des analyses ADN révèlent qu'il s'agit bien des restes d'Arthur Noyer, tout comme d'autres ossements retrouvés en janvier à proximité. Pour l'heure, on ignore toujours le moment et les circonstances de la mort du jeune militaire. Nordahl Lelandais nie l'avoir assassiné.