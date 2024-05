Direct Attaque d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure : "Tout sera mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ce crime ignoble", promet Eric Dupond-Moretti

#ATTAQUE_FOURGON Le parquet de Paris saisit l'Office central de lutte contre la criminalité organisée et la police judiciaire de Rouen de l'enquête portant notamment sur les infractions de "meurtre en tentative de meurtre en bande organisée" – qui fait encourir la réclusion à perpétuité – "évasion et bande organisée", "acquisition et détention d'arme de guerre" et "association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime".