Ce que l'on sait du "home-jacking" subi par l'animateur Bruno Guillon

L'animateur d'émissions à la radio à la télévision a été cambriolé dans la nuit de mardi à mercredi par quatre hommes, dans son domicile des Yvelines. Les malfaiteurs sont en fuite.

Temps de lecture : 3 min

L'animateur Bruno Guillon et sa famille ont été séquestrés par des cambrioleurs dans la nuit de mardi à mercredi à leur domicile de Tessancourt-sur-Aubette (Yvelines), a appris ce mercredi franceinfo auprès du parquet de Versailles, confirmant une information du journal Le Parisien. Voici ce que l'on sait.

Que s'est-il passé ?

Selon une source proche du dossier, quatre personnes ont pénétré au domicile de Bruno Guillon, vers 3h30 du matin, dans la nuit du mardi à mercredi 27 septembre. Cette maison est située dans le village de Tessancourt-sur-Aubette, à la frontière des Yvelines et du Val-d'Oise, à l'Ouest de Paris. La commune, où les espaces agricoles sont très nombreux, accueille un peu plus de mille habitants.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les malfaiteurs ont brisé une vitre d'une chambre d'amis, située au rez-de-chaussée. Une fois entrés, ils se sont rendus dans la chambre de Bruno Guillon et de sa femme. C'est Bruno Guillon lui-même qui a appelé les policiers vers 3h45 du matin, juste après le départ de ces cambrioleurs : l'animateur explique alors avoir été menacé par une arme de poing au niveau de sa tempe, tandis que sa femme, elle, a été ligotée et bâillonnée, sous la menace d'un marteau. Les cambrioleurs se sont également déplacés dans la chambre de leur fils de 14 ans, où ils ont attaché l'enfant avec un serflex, un collier de serrage. Le couple, qui n'a pas subi de violences physiques, est en état de choc.

Que cherchaient les malfaiteurs ?

Après leur méfait mené en quelques minutes seulement, les quatre individus sont repartis avec des montres, des sacs de luxe et des bijoux et de l'argent, après avoir ouvert un coffre présent dans la maison. Selon une source proche de l'enquête, le préjudice exact n'est pas encore connu et est en cours d'évaluation. Impossible pour l'heure de déterminer toutefois si les malfaiteurs savaient que l'ancien animateur des Z'amours sur France 2 vivait là, tout comme s'ils avaient effectué des repérages en amont.

Selon le parquet de Versailles, contacté par franceinfo, la police judiciaire de la ville a été saisie de l'enquête ouverte pour "vol à main armée en bande organisée" et "séquestration". Les quatre cambrioleurs sont toujours en fuite ce mercredi.

Qu'est-ce que le "home-jacking" ?

Si l'on parle aujourd'hui d'un "home-jacking" dans cette affaire, et non pas d'un cambriolage, c'est avant tout car le modus operandi des malfrats diffère. En effet, selon le site du ministère de l'Intérieur, le "home-jacking", phénomène depuis les années 2000, s'inscrit dans un contexte plus violent qu'une entrée par effraction. On peut ainsi se souvenir du violent cambriolage du domicile de Bernard Tapie et son épouse en Seine-et-Marne, en avril 2021.

"Le 'home-jacking' est une technique de cambriolage qui consiste à s'introduire dans un domicile alors que les habitants sont présents. Il arrive que le 'home-jacking' s'accompagne de violences afin de récupérer un code de carte bancaire, par exemple. Depuis quelques années, le home-jacking est devenu une pratique courante dans les quartiers résidentiels", peut-on ainsi lire sur le site officiel, qui délivre quelques conseils de prévention. L'un des objectifs du "home-jacking" est notamment de s'emparer des clés de véhicules de luxe, sans les abîmer.





"Si vous pensez que quelqu'un s'est introduit chez vous, appelez immédiatement le 17, restez discret et attendez les policiers ou gendarmes. Ne prenez pas de risques et coopérez si les agresseurs viennent à votre rencontre. Vous pouvez recueillir des éléments qui permettront d'identifier les auteurs (vêtements, langage, type de véhicule, direction de fuite…). Une fois les cambrioleurs partis, protégez les traces et indices", précisent enfin les forces de l'ordre.

En 2018, les Yvelines avaient été le théâtre de plusieurs "home-jacking", conduisant les enquêteurs du groupement de gendarmerie des Yvelines et ceux de la section de recherches de Versailles à mettre en place une cellule d'enquête spécifique. En mai 2019, une équipe "très organisée" de 17 cambrioleurs et leurs complices responsables de plus de 20 vols par "home jacking" avaient ainsi été interpellés au terme d'une longue enquête.