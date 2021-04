Ce que l'on sait du cambriolage du domicile de Bernard Tapie et son épouse en Seine-et-Marne

L'homme d'affaires Bernard Tapie et son épouse Dominique ont été agressés et violentés dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 avril, lors du cambriolage à leur domicile de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), à une quarantaine de kilomètres de Paris. Les malfaiteurs ont dérobé plusieurs objets de valeur, avant de s'enfuir. Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de cette affaire.

Quatre cambrioleurs, cagoulés et vêtus de noir, se sont introduits dans le domicile des époux Tapie, peu après minuit. "Ils ont été réveillés par des lampes torches dans la figure, selon un proche du dossier cité par Le Parisien. Les agresseurs voulaient savoir où se trouvait le coffre. Ils se sont acharnés sur Dominique, en la frappant au visage."

Les policiers sécurisent les abords du domicile de Bernard Tapie à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), le 4 avril 2021. (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

Bernard Tapie, âgé de 78 ans, a reçu un coup de matraque de la part des cambrioleurs, selon la procureure de Melun, Béatrice Angelelli. L'homme d'affaires et son épouse ont aussi été ligotés à l'aide de câbles électriques, puis molestés. C'est Dominique Tapie, la femme de l'ex-ministre de la Ville, qui a réussi à donner l'alerte, en se réfugiant chez une voisine, vers 1 heure du matin. Elle a été transportée à l'hôpital de Fontainebleau pour des examens, mais son état n'a pas requis d'hospitalisation. "Elle a reçu plusieurs coups, mais elle va bien, a déclaré à son sujet à l'AFP Rodolphe Tapie, le petit-fils de l'homme d'affaires. Toute ma famille les a rejoints sur place, ils sont bien entourés." Il s'était également exprimé sur Twitter, plus tôt dans la matinée.

Merci pour vos messages de soutiens ! Je suis choqué par la lâcheté de ces individus... ligotés par les câbles des lampes et frappés à coup de matraques...

Ils vont mieux mais profondément choqué, KO et beaucoup d’hématomes...

Unis plus que jamais