Ce que l'on sait de la disparition d'un jeune homme à Nantes après une intervention de la police la nuit de la Fête de la musique

Le jeune homme de 24 ans, Steve Maia Caniço, était présent dans la nuit de vendredi à samedi, lors d'un rassemblement techno. Deux enquêtes ont été ouvertes.

Plus les heures passent, plus l'espoir diminue. A Nantes (Loire-Atlantique), l'inquiétude grandit après les événements qui ont marqué la fin de la Fête de la musique, dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 juin, sur le quai Wilson, lors d'une soirée techno.

Une intervention de policiers chargée de disperser les fêtards a tourné au drame : quatorze personnes sont tombées à l'eau avant d'être récupérées et un jeune homme de 24 ans n'a toujours pas été retrouvé. Deux enquêtes ont été ouvertes. Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de cette affaire.

Une soirée techno qui tourne mal

Traditionnellement, lors de chaque Fête de la musique, dans la cité des Ducs, plusieurs scènes sont installées en bord de Loire, à proximité du site du Hangar à bananes, sur l'île de Nantes. L'association Free Form, qui intervient au niveau national auprès des jeunes organisateurs de rassemblements festifs locaux, précise que treize scènes étaient disposées à cet endroit, avec l'autorisation tacite de jouer jusqu'à 4 heures du matin, assure l'AFP. C'est l'heure à laquelle la police est intervenue une première fois pour faire couper la musique.

"Mais la musique a été rallumée", explique Claude d'Harcourt le préfet de Loire-Atlantique interrogé sur France Bleu Loire Océan, entraînant l'intervention des forces de l'ordre, "face à des gens qui avaient beaucoup bu et qui avaient aussi sans doute pris de la drogue". Sur la suite des événements, les versions entre les autorités et les organisateurs de la soirée – l'association FreeForm – divergent.

Il y a eu des échanges de coups et on ne sait pas qui est à l'origine du départ de l'échauffourée.Samuel Raymond, coordinateur de FreeFormà l'AFP

"On s'est fait gazer. Il y a eu des énormes nuages de fumée, de lacrymogènes qui nous piquaient les yeux, qui nous piquaient la gorge. Moi, je me suis retrouvée en première ligne lors du chaos. J'ai vu des grenades de désencerclement, les chiens qui ont été lâchés, une fille qui a été matraquée", raconte Dorine, l'une des personnes présentes sur place, à France Inter.

Du côté des autorités, "les policiers ont essuyé des jets de bouteilles de verre et de pierres, cinq fonctionnaires ont été blessés", a affirmé au Monde Johann Mougenot, directeur de cabinet du préfet.

Des personnes tombées à l'eau

Le site est une "zone potentiellement dangereuse car située en bord de Loire", pointe Samuel Raymond. Cette dangerosité est connue, c'est pourquoi "un dispositif préventif avait été mis en place avec le Sdis (Service départemental d'incendie et de secours) et la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) pour éventuellement récupérer des personnes qui seraient tombées à l'eau", a précisé lundi la préfecture de Loire-Atlantique à l'AFP. Mais le quai est dénué de garde-corps.

Effectivement, une partie du public, quatorze personnes pour l'instant, sont tombées à l'eau, et nous sommes en train de vérifier que tout le monde a bien été récupéré par les pompiers.Claude d'Harcourt, préfet de Loire-Atlantiqueà France Bleu Loire Océan

"On s'est fait charger, y avait de la lacrymo, tout le monde était encerclé sur le quai. Il y a eu un mouvement de panique. Je pense que des personnes n'ont rien vu et sont tombées (à l'eau) sans faire exprès", a expliqué anonymement à l'AFP un témoin de 24 ans. "Il y a eu une dizaine de personnes qui sont tombées dans l'eau, en courant avec la peur, les fumées et puis il y a eu l'alcool aussi. Les gens ont couru, couru et certains, dans la nuit, n'ont pas vu la Loire", corrobore Dorine sur France Inter.

Un jeune toujours porté disparu

C'est au moment de l'intervention des forces de l'ordre que la trace d'un jeune homme de 24 ans, Steve Maia Caniço, a été perdue. "Il s'est rendu à la Fête de la musique avec un ami, qui était encore avec lui 15 minutes avant qu'il ne disparaisse, il était environ 4 heures du matin", explique Morgane, une amie de Steve, à France 3 Pays de la Loire. Son ami est parti dire au revoir à des copains à lui, quand il est revenu, Steve n'était plus là". C'était après "la charge des CRS", précise Morgane.

Peu probable que Steve se soit délibérement jeté à l'eau pour éviter la cohue car il ne sait pas nager, avance son amie Dorine sur France Inter. Interrogée par Le Monde, elle assure avoir tenté de l'appeler avant 5 heures : "Direct, ça a été messagerie", relate-t-elle.

Plus les heures passent, plus on se dit que Steve est la quinzième personne dans l'eau et que personne ne l'a vu.Victoria, une amie de Steve Maia Caniçoà France Bleu Loire Océan

La mère du jeune de 24 ans "est venue faire une déclaration de disparition inquiétante vers 20 heures" dimanche, a rapporté la police à l'AFP. Sa disparition était également signalée sur Twitter.

[#AppelàTémoins] Steve MAIA CANICO est porté disparu depuis le 22 juin vers 4h00 Quai Wilson à #Nantes.

Si vous avez des informations, contactez les enquêteurs.

Merci pour vos partages. pic.twitter.com/Qrj1a9IkWo — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) 24 juin 2019

Deux enquêtes ouvertes

Une première enquête pour "disparition inquiétante" a été ouverte lundi, a annoncé le commissariat de Nantes. Dans la foulée, une seconde enquête a été lancée à la demande du ministre de l'Intérieur : "L'IGPN a été saisie sur les opérations de maintien de l'ordre à Nantes à l'occasion de la Fête de la musique", a déclaré le ministère à l'AFP.

Si l'association FreeForm considère qu'il y a eu "clairement une disproportion entre la nuisance et les conséquences de l'intervention de la police", le préfet de Loire-Atlantique a, lui, estimé que "les forces de l'ordre interviennent toujours de manière proportionnée".

Face à des individus avinés, qui ont probablement pris de la drogue, il est difficile d'intervenir de façon rationnelle. Et les individus eux-mêmes étaient immaîtrisables.Claude d'Harcourt, préfet de Loire-Atlantiqueà France Bleu Loire Océan

Les jeunes présents sur les lieux reprochent aux forces de l'ordre une charge "bien trop violente". "Je ne comprends pas, on faisait la fête, on dansait", se défend Dorine sur France Inter. "Utiliser les gaz lacrymogènes quand on est sur un quai sans garde-corps, de cinq mètres de haut, donnant sur un fleuve dont on connaît la dangerosité, et avec un public qui ne connaît pas forcément bien la topologie du site, est assez clairement risqué", analyse l'association Free Form. Mathis, cité par Le Monde, et d'autres amis du disparu, affirment vouloir porter plainte pour "mise en danger de la vie d'autrui".

Une analyse partagée par SGP-FO. Le syndicat de police a réagi, mardi, rapporte Ouest-France, et "pointe la responsabilité d'un chef de service. Intervenir sans tenir compte du rapport de force, à 15 contre plusieurs milliers de personnes, qui, à 4h30 du matin, sont forcément dans un état éthylique et/ou stup avancé, dans l'incapacité de raisonner ou de comprendre l'intervention de la police un soir de Fête de la musique : c'était la confrontation assurée !" SGP-FO rappelle au passage que "le quai de Loire est sans protection, l'endroit par définition où il ne faut pas charger…"