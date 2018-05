Attentat à Paris : ce que l'on sait de l'assaillant

Il se présentait comme étudiant. Khamzat Azimov, 20 ans, n'avait pas de casier judiciaire, mais était surveillé par les services de renseignements. Depuis un an, il vivait à Paris, avec sa famille, au quatrième étage d'un modeste hôtel du 18e arrondissement. "Il était discret et ne parlait à personne. Il rentrait et sortait, voilà c'est tout...", explique un voisin.

Un jeune homme très discret

Né à Argoun en Tchétchénie (Russie), Khamzat Azimov est arrivé en France avec ses parents à l'âge de trois ans. Il a d'abord vécu à Nice (Alpes-Maritimes) puis a grandi près de Strasbourg (Bas-Rhin) dans un quartier populaire de Schiltigheim. Après avoir obtenu la nationalité française en 2010, il a poursuivi ses études et passé un bac ES en 2016. "Khamzat était assez calme, il ne parlait avec personne (...) Quand ils m'ont dit que c'était lui, je n'y ai pas cru", raconte l'un de ses anciens camarades.

Le JT

