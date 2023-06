Attaque au couteau à Annecy : Emmanuel Macron et Brigitte Macron ont rendu visite aux victimes

Dans la matinée du vendredi 9 juin, Emmanuel Macron et son épouse sont arrivés au CHU de Grenoble, où trois des quatre enfants grièvement blessés lors de l’attaque d’Annecy sont hospitalisés.

Lors de l’attaque d’Annecy (Haute-Savoie), jeudi 8 juin, six personnes dont quatre jeunes enfants ont été blessés. Trois d’entre eux sont hospitalisés au CHU de Grenoble, où Emmanuel Macron et son épouse se sont rendu, le lendemain de l’attaque. "Ils viennent de quitter l’hôpital de Grenoble et sont en route pour Annecy sur les lieux de l’attaque", détaille la journaliste Claire Vérove. "Ils espèrent rencontrer Henri, le jeune homme au sac à dos qui s’est interposé."



Deux enfants en urgence vitale

Qu’en est-il des jeunes victimes ? "Deux enfants sont toujours en urgence vitale. Il s’agirait des deux enfants français, le cousin et la cousine, de deux et trois ans. Les quatre enfants blessés ont été hospitalisés et opérés mais nécessitent une surveillance constante", précise Claire Vérove. "Les nouvelles sont plus rassurantes pour les adultes blessés : l’un d’eux a pu rentrer chez lui."