Direct Attaque au couteau à Annecy : cinq personnes, dont quatre jeunes enfants, toujours hospitalisées "en état d'urgence absolue"

Cinq personnes, dont quatre jeunes enfants, sont toujours hospitalisés "en état d'urgence absolue" vendredi 9 juin, au lendemain de l'attaque au couteau survenue jeudi matin sur les bords du lac d'Annecy (Haute-Savoie). Le pronostic vital de trois blessés est engagé, alors que l'état des victimes est stable, selon la préfecture de Haute-Savoie. La procureure d'Annecy, Line-Bonnet Mathis, a précisé qu'"un enfant de 22 mois, deux enfants de deux ans et un enfant de trois ans" figurent parmi les victimes. Une sixième personne a par ailleurs été blessée. Suivez notre direct.

Le suspect n'a pas encore été interrogé. L'individu interpellé est toujours en garde à vue et doit subir un examen psychiatrique vendredi matin. Il s'agit d'un demandeur d'asile syrien, né en 1991, et entré légalement en France en novembre 2022. Il est "très légèrement" blessé selon le parquet d'Annecy. Le suspect a prononcé ces mots en anglais ("In the name of Jesus Christ") avant d'attaquer des enfants dans une aire de jeux, selon une vidéo de l'attaque consultée par franceinfo.

Enquête ouverte pour tentative d'assassinat. Il n'y a "aucun mobile terroriste apparent", a déclaré la procureure d'Annecy, jeudi lors d'une conférence de presse. Le suspect, qui n'avait pas d'antécédent psychiatrique connu, n'avait "aucun antécédent judiciaire", a par ailleurs précisé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, jeudi sur TF1.

Emmanuel Macron dénonce une attaque "d'une lâcheté absolue". "La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent [les victimes] ainsi que leurs familles et les secours mobilisés", a écrit le chef de l'Etat, sur Twitter.

Des réactions émues. La classique politique a réagi après le drame à Annecy. La Première ministre, Elisabeth Borne, a exprimé "tout le soutien et toute la solidarité de la nation". La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, a elle évoqué une "attaque gravissime". La présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, a parlé sur Twitter d'"effroi et d'horreur". "Notre cœur est en miettes à devoir le vivre. Aux enfants notre affection douloureuse. Aux parents toute notre compassion affligée", a de son côté écrit sur Twitter le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, sur Twitter.