Mort d'Adama Traoré : ce que le témoin-clé a dit aux juges d'instruction lors de son audition

Franceinfo a eu accès au procès-verbal de 32 pages de l'homme chez qui Adama Traoré s'était réfugié cet après-midi du 19 juillet 2016 avant d'être interpellé.

Les juges d'instruction chargés de l'enquête sur la mort d'Adama Traoré ont interrogé jeudi 3 juillet deux témoins au palais de justice de Paris. Parmi ces témoins figure l'homme chez qui le jeune homme s'est réfugié avant d'être interpellé. franceinfo a eu accès au procès-verbal d'audition de cet homme, un document de 32 pages.

Adama Traoré très essouflé lorsqu'il arrive chez lui

Ce témoin avait expliqué en 2016 aux enquêteurs qu'Adama Traoré était très essoufflé lorsqu'il est entré chez lui au point de ne pas réussir à parler. À partir de ce témoignage, des experts médicaux ont conclu qu'Adama Traoré était déjà en état de détresse respiratoire avant d'être interpellé, et ainsi dédouaner l'intervention des gendarmes dans sa mort. Ce jeudi, ce témoin a donc été de nouveau entendu, mais cette fois par les juges d'instruction. Il a raconté cet après-midi du 19 juillet 2016. Il a expliqué qu'Adama Traoré est rentré chez lui, sans sonner. Il lui a demandé une première fois ce qui lui arrivait :

J'ai essayé de parler avec lui, mais il ne répondait pas... Je lui ai demandé une seconde fois. Il y avait un truc blanc qui sortait de sa bouche.le témoin auditionné

Ensuite, il a dit "je vais mourir", a expliqué. Un juge a fait remarquer que cette phrase capitale "Je vais mourir" n'était pas dans le dossier jusqu'à présent, et qu'il ne l'avait pas mentionnée lors de son audition par les gendarmes il y a quatre ans. "Il est possible que j'ai oublié" de le dire "avec le stress, le jour de ma convocation", a justifié le témoin. Les juges ont ensuite questionné ce témoin sur "l'essoufflement" et la respiration "bruyante" d'Adama Traoré qu'il avait mentionnés en 2016. "Je ne comprends pas le mot 'essoufflé'", a-t-il répondu. "Il n'a pas fait de bruit. Peut-être que les gendarmes ont mal compris. Il n'était pas bien du tout, ça je vous le garantis. Moi je ne suis pas médecin".

Des conclusions radicalement opposées

De cette audition devant les juges, les avocats des deux parties ont tiré des conclusions radicalement opposées. "Ce témoin s'est rétracté", a assuré l'avocat de la famille d'Adama Traoré Yassine Bouzrou. "Il a fait une déclaration totalement différente de ce qu'il avait pu dire à l'époque aux gendarmes enquêteurs et il a affirmé que les éléments contenus dans son procès-verbal d'audition étaient faux."

Aujourd'hui, il a dit qu'Adama Traoré ne souffrait pas de détresse respiratoire avant l'interpellation et qu'il n'avait jamais dit ça.Me Bouzrouà franceinfo

"Ce témoin a conforté la version qui était la sienne précédemment, et notamment sur (...) l'état d'épuisement dans lequel Adama Traoré arrive à son domicile", a au contraire expliqué Rodolphe Bosselut, avocat de deux des gendarmes, "en ayant même indiqué qu'Adama Traoré lui aurait dit, avant que les gendarmes ne l'interpellent, 'je vais mourir'". Adama Traoré, jeune homme de 24 ans, est mort le 19 juillet 2016 dans le Val-d'Oise à la suite d'une interpellation. Ses proches sont convaincus que son décès a été provoqué par un plaquage ventral, ce que réfutent les trois gendarmes qui l'ont interpellé.