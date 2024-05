La tête de liste PS-Place publique aux élections européennes estime qu'il n'est pas "normal" d'organiser un débat "entre la droite et l'extrême droite en excluant la gauche", et en y faisant participer le Premier ministre qui n'est pas candidat.

Une exclusion selon lui injustifiée. Raphaël Glucksmann, la tête de liste PS-Place publique aux élections européennes, a regretté d'être "exclu" du débat prévu le 23 mai sur France 2 entre le Premier ministre Gabriel Attal et le candidat du Rassemblement national Jordan Bardella, dimanche 12 mai.

"Est-ce que vous trouvez normal que le service public organise, à quinze jours de l'élection européenne, un débat (...) entre la droite et l'extrême droite en excluant la gauche ?", s'est indigné Raphaël Glucksmann lors de l'émission "Dimanche en politique" sur France 3. Le candidat socialiste, dont la liste est "à touche-touche selon tous les sondages" avec celle de la majorité menée par Valérie Hayer, "trouve aussi anormal que madame Hayer soit invisibilisée et remplacée par le Premier ministre qui n'est pas candidat aux élections européennes".

Un "faux duel" qui "fait suffoquer des millions de Français"

"Réinstaller en permanence ce faux duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen (...) c'est extrêmement dangereux et ça fait suffoquer des millions de Français", estime la tête de liste PS-Place publique aux élections européennes. Interrogé sur sa volonté de débattre avec Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann ne répond pas précisément, et estime que "s'ils veulent organiser un débat entre le gouvernement et les oppositions, ils le font après les élections européennes".

"À deux semaines du vote, ce débat (...) entre la droite et l’extrême-droite, entre un Premier Ministre qui n’est pas candidat aux européennes et la tête de liste du RN est un déni de démocratie", a ensuite écrit Raphaël Glucksmann sur le réseau X après l'émission "Dimanche en politique". "Nous ne laisserons pas ce faux duel kidnapper les élections."