Elections européennes 2024 : seulement trois jeunes sur 10 se disent certains d'aller voter, selon un sondage

Les élections européennes échappaient-elles à la moitié des jeunes Français de moins de 30 ans ? Selon une enquête Ipsos pour France Télévisions et Brut*, publiée mercredi 29 mai, seuls 53% des 18-29 ans ont l'impression de bien comprendre les grands enjeux du scrutin, qui a lieu le 9 juin en France, contre 47% qui éprouvent le sentiment opposé. Et plus d'un jeune sur deux (52%) se dit intéressé par ces élections quand 30% ne le sont que moyennement et 18% répondent ne pas être intéressés par ce rendez-vous démocratique.

Le risque est donc de constater une forte abstention de cette catégorie d'âge, au soir d'un scrutin qui attire généralement moins d'un électeur sur deux. D'après cette étude, 58% des jeunes interrogés sont des abstentionnistes probables (28%) ou potentiels (30%), contre 11% presque certains d'aller voter et 31% qui se disent certains d'aller voter.

Chez ceux qui sont certains ou presque d'aller voter, la principale motivation pour se rendre aux urnes est celle du devoir pour 32% d'entre eux, devant le soutien aux idées d'un parti politique (21%) et l'envie d'exprimer un mécontentement envers la situation du pays (16%). Du côté des abstentionnistes probables ou potentiels, c'est le manque d'information sur les programmes et les différentes listes qui domine (32%), avec un score particulièrement élevé (47%) chez les plus jeunes.

La lutte contre le changement climatique, première préoccupation des moins de 30 ans

En revanche, s'ils n'ont pas les yeux rivés sur le 9 juin et ses enjeux, 63% des jeunes interrogés sur ce que leur évoque le fait d'être européen citent un élément positif : c'est "une opportunité" pour 30% et "une chance" pour 23%. Et près de la moitié juge que le principal avantage d'être citoyen européen est de "pouvoir facilement voyager au sein de l'Europe".

Sur le fond des dossiers, ils sont 50% à estimer que l'action de l'Union européenne va dans le bon sens pour aider l'Ukraine face à la Russie (31% répondent "non, pas du tout" ou "non, plutôt pas"), un chiffre qui baisse à 44% pour la lutte contre le changement climatique (contre 40%). Le thème du climat devrait pourtant selon eux être la priorité de l'Union européenne pour les prochaines années (33%), devant la lutte contre la pauvreté et les inégalités (25%), le combat pour un avenir meilleur en Europe (24%) et la limitation de l'immigration en Europe (24%), même si de fortes disparités existent selon les affinités politiques.

Sur un plan politique, justement, les rapports de force observés à moins de deux semaines de l'élection se reflètent en partie chez les plus jeunes. Le Rassemblement national recueille 34% d'intentions de vote, un niveau similaire aux sondages réalisés auprès de personnes de plus de 18 ans, avec jusqu'à 54% de soutien chez les jeunes actifs occupés dans les catégories socioprofessionnelles inférieures, comme les employés ou les ouvriers. Mais d'après ce sondage, Valérie Hayer et sa liste Renaissance recueillent 7,5% d'intentions de vote, soit deux fois moins que les dernières enquêtes sur la population générale publiées par les différents instituts. Le désaveu est le plus fort chez les catégories socioprofessionnelles supérieures (8%), soutiens traditionnels du camp macroniste.

LFI deuxième, loin derrière le RN

Selon les résultats de ce sondage, c'est La France insoumise qui arrive en deuxième position chez les jeunes, avec 14% d'intentions de vote. Attractive chez les demandeurs d'emploi (14%), les étudiants (15%) et les femmes (18%), elle devance la liste Parti socialiste-Place publique de Raphaël Glucksmann (12%), alors que les rapports de force sont inversés dans les enquêtes portant sur l'ensemble de la population. L'eurodéputé de Place publique enregistre son meilleur score chez les catégories socioprofessionnelles supérieures (21%) et les 18-21 ans (14%).

De la même manière, Marie Toussaint et Les Ecologistes-EELV semblent davantage convaincre les jeunes que le reste de la population, puisque sa liste se situe à 11%, et même 18% chez les 18-21 ans, tandis que le reste des sondages la placent davantage autour des 5%, le seuil pour envoyer des élus au Parlement européen. Les listes LR (4,5%), Reconquête (4,5%) et Parti communiste (2,5%) ne franchissent pas cette barre fatidique.

* Enquête réalisée du 16 au 20 mai 2024, par internet, selon la méthode des quotas, auprès d'un échantillon représentatif de 1 165 personnes âgées de 18 à 29 ans, en France.