Reportage "C'est moi que vous avez dans le coin" : dans la Somme, François Ruffin prend ses distances avec Jean-Luc Mélenchon

Il ne reste que trois jours de campagne pour les candidats aux législatives. Une campagne éclair notamment pour l'Insoumis François Ruffin, dans sa circonscription de la Somme. Le candidat est de plus en plus isolé au sein de La France Insoumise depuis ses prises de distance avec Jean-Luc Mélenchon ces derniers jours. François Ruffin estime que le chef du parti de gauche est un obstacle dans cette campagne.

Mélenchon : un non-sujet

Lors de son porte-à-porte à Amiens, mercredi 26 juin, les portes s'ouvrent facilement. François Ruffin tend des tracts à tour de bras. En face de lui, Dolorès compte voter pour lui et le félicite de s'être "mis à distance de Monsieur Mélenchon" et ajoute : "Moi, les Insoumis, je n'en peux plus. Le spectacle que j'ai vu pendant ces deux années à l'Assemblée nationale, ça m'a révulsée. Je ne veux pas Monsieur Mélenchon comme Premier ministre."

"C'est moi que vous avez dans le coin", rassure le candidat du Nouveau Front populaire. Lorsqu'on lui demande s'il partage le constat, François Ruffin élude : "En tout cas, c'est un constat qui revient régulièrement." Il explique que "la ligne qui est portée depuis deux ans est une ligne qui rend très difficile de gagner un coin comme ici". Il ne veut plus dire au micro que Jean-Luc Mélenchon est un obstacle depuis la charge violente d'Adrien Quatennens. Le très proche du chef des Insoumis lui conseille sur X de prendre une carte au Rassemblement National.

C’est plus du melon là, c’est une pastèque ! Attention : à force de gonfler, ça va exploser.



Si Mélenchon et la FI ne t’avaient pas investi, tu n’existerais pas. Et aujourd’hui, tirer contre lui est ton assurance-vie.



Si belle soit-elle, la Picardie n’est pas le pays. Rejoins… https://t.co/ZqSiOJcVaE — Adrien Quatennens (@AQuatennens) June 25, 2024



François Ruffin commente à peine d'un "je m'en fiche complètement. Tout le monde s'en fiche ici donc qu'il continue à faire campagne sur Twitter". Est-il possible de continuer de faire de la politique avec La France Insoumise dans ces conditions ? "En tout cas, là, je me bagarre. Je me bagarre pour les gens d'ici. Pour qu'ils ne se trompent pas de chemin dans leur colère", se ressaisit le candidat.

Difficile de l'imaginer siéger avec LFI, le 7 juillet. D'ici là, il faut sauver sa circonscription qui penche toujours un peu plus vers l'extrême droite.