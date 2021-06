Elections régionales et départementales : à midi, la participation s'élève à 12,22%, en recul de quatre points par rapport aux régionales de 2015

Il y a six ans, la participation à midi au premier tour était de 16,27%. La démobilisation des électeurs s'explique notamment par le contexte de fin d'épidémie de Covid-19.

Une participation en baisse. Dimanche 20 juin à midi, 12,22% des électeurs se sont déplacés pour voter pour les élections régionales et départementales. En 2015, lors des précédentes régionales, la participation à la même heure s'élevait à 16,27%. En 2010, elle se situait à 16,07%. La participation aux élections départementales de mars 2015 était elle de 17,97%, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Cette année-là, contrairement à cette année, les départementales et régionales n'avaient pas été organisées le même jour, d'où deux chiffres de participation séparés.

Les raisons de cette faible mobilisation sont multiples. Les enquêtes d'Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions menées avant le scrutin montrent que les électeurs n'ont pas toujours bien compris les enjeux de ce double scrutin des élections régionales et départementales. Ils n'ont pas non plus eu l'occasion d'utiliser ces élections intermédiaires pour exercer un vote sanction à l'encontre du gouvernement, puisque la majorité présidentielle ne dirige aucune région.

Le contexte de fin d'épidémie joue également un rôle important avec des Français qui n'ont pas vraiment la tête aux élections. C'est notamment particulièrement vrai pour les plus jeunes, qui sont nombreux à se tourner vers l'abstention. Il y aussi une montée du sentiment d'impuissance du politique pour changer les choses. "Je ne vois pas trop l'utilité du vote dans ma situation. Peu importe le candidat pour qui je vote, ça ne va pas changer les choses", estime ainsi Robby, 22 ans.