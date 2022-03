"C'est une obsession." Sur le plateau d'"Elysée 2022" sur France 2, jeudi 17 mars, la candidate socialiste à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo, a vivement réagi à la proposition d'Emmanuel Macron de reporter progressivement l'âge légal de départ à la retraite, jusqu'à 65 ans.

"Pourquoi vous en prendre à ce point toujours aux mêmes ?", a lancé la maire de Paris au président du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, avec qui elle a débattu. "Ces femmes qui travaillent dans les Ehpad, qui sont vraiment usées par un travail qui est difficile avec des salaires très faibles, ont une espérance de vie inférieure à la vôtre et à la mienne", a-t-elle ajouté. "Elles ne sont, pour un certain nombre d'entre elles, vraiment pas sûres de pouvoir y arriver, de profiter de cet autre temps de la vie que consacre la protection sociale, ce système de protection sociale que beaucoup de pays nous ont envié." Anne Hidalgo a également cité le cas des classes moyennes et les ouvriers.

"Comment vous, Christophe Castaner, vous pouvez vous inscrire dans un projet qui consiste à détruire systématiquement, méthodiquement toutes ces conquêtes sociales portées par des députés, des élus de gauche, des syndicats ?", a par la suite lancé la maire de Paris face à l'ancien socialiste. "Comment pouvez-vous justifier qu'il pourrait s'agir d'une ambition partagée par les Français ?"