Présidentielle 2022 : s'il est réélu, Emmanuel Macron envisage de décaler l'âge de départ à la retraite à 65 ans

En campagne pour le renouvellement de son mandat de président de la République, Emmanuel Macron envisage de décaler l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, a appris franceinfo mercredi 9 mars de source proche du dossier, confirmant une information du journal Les Échos. Dans son programme pour cette élection présidentielle, le candidat s'apprête à reculer de trois ans l'âge légal de départ à la retraite pour les salariés du privé, aujourd'hui fixé à 62 ans. Ce recul se fera progressivement, sur les dix prochaines années, à l'horizon 2032.

Selon plusieurs sources, Emmanuel Macron a beaucoup hésité mais c’est la situation économique qui l’incite à opter pour 65 ans. D'après le Conseil d'orientation des retraites, le régime des retraites est déficitaire de plus de 10 milliards d'euros par an. La crise sanitaire a par ailleurs dégradé les comptes de la Sécurité sociale et la guerre en Ukraine promet d'abimer la croissance économique. Emmanuel Macron souhaite donc retrouver de cette manière des marges de manoeuvre budgétaires afin de préserver les pensions des retraités.