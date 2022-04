Elle affrontera à nouveau Emmanuel Macron au second tour d'un scrutin présidentiel. La candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, s'est félicitée de sa qualification après avoir récolté 23,6% des suffrages, selon une estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France24/RFI/MCD, Public Sénat/LCP Assemblée nationale et Le Parisien-Aujourd'hui en France.

Depuis son quartier général de campagne situé dans le 16e arrondissement de Paris, la candidate d'extrême droite a appelé "tous ceux qui n'ont pas voté Emmanuel Macron" à voter pour elle au second tour. Elle a également réclamé un débat "loyal et respectueux" durant l'entre-deux-tours, avant de revenir dans le détail sur les mesures les plus sociales de son programme politique.