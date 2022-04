DIRECT. Résultats présidentielle 2022 : les bureaux de vote ferment leurs portes dans la majorité des communes

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Il est 19 heures et des briquettes, selon la formule consacrée utilisée par mon collègue Pierre : la plupart des bureaux de vote de France hexagonale ont fermé leurs portes. Dans la majorité des grandes villes, l'horaire privilégié reste 20 heures. C'est notamment le cas à Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Nice ou encore Marseille.

: Aucune inquiétude, nous avons une armée de datajournalistes sur le pied de guerre toute la nuit.

: Bonsoir Pierre, sera t il possible de voir les résultats par communes grâce à une carte interactive franceinfo comme pour les précédentes élections ?

Jour J à la maison de la mutualité. Au QG d'Eric Zemmour, 315 journalistes sont accrédités. Il y aura ce soir un peu plus de mille militants pour assister à la soirée électorale



Bien arrivé au siège du PCF, le QG de Fabien Roussel sans militants pour le moment. Les portes ouvrent à 19 heures mais les organisateurs ne s'attendent pas à une forte mobilisation, "quelques dizaines de militants" au maximum

Valérie Pecresse arrive à la Maison de la Chimie

: Les candidats arrivent petit à petit dans leur QG. Ici Valérie Pécresse, candidate LR.

: Traditionnel communiqué de la Commission des sondages :

•Aucun sondage diffusé à partir de minuit vendredi soir

•Aucune estimation des résultats avant 20h

•Sondages "sortis des urnes" interdits

•Des fuites avant 19h45 (coucou les sites belges et suisses) seraient non fiables https://t.co/kPEiByIP0c





: Bonjour @Maurice. Les sondages "sortie des urnes" sont en effets interdits, comme nous l'indiquons dans cet article. La Commission des sondages considère que les médias étrangers qui diffusent des estimations "cherchent à faire de l'audience en France le jour de l'élection" et que ces estimations "reposent uniquement sur les derniers sondages d'avant premier tour et ne sont donc pas suffisamment fiables pour être prises au sérieux." Il convient donc de rester très prudent à ce sujet.

: Bonjour tout d’abord bravo pour votre excellent travail que j’apprécie beaucoup ! Je croyais que les sondages sortie des urnes étaient interdits . Or je constate que la RTBF donne une estimation de résultat selon des sondages sortie des urnes. (...) Faut-il prendre au sérieux cette information ou la considérer comme fantaisiste ?

: Mauvaise blague à Watigny, dans l'Aisne, où un aigrefin a bloqué l'accès au bureau de vote en remplissant la serrure de glu. Le personnel du bureau de vote a réussi à ruser en passant par la porte de derrière, puis en débloquant l'accès, rapporte France Bleu Picardie.

Quelques chiffres concernant la presse (en attendant d'avoir plus d'infos sur le déroulé de la soirée) : plus de 700 journalistes ont demandé une accréditation dont 125 de la presse étrangère (représentant 37 pays). Prise de parole d'Emmanuel Macron attendue entre 20h30 et 22h

La presse s'installe à l'intérieur de la salle du parc des expositions de Versailles, les militants LREM ne sont pas encore là

: Notre camarade Margaux Duguet se trouve au QG de LREM et nous fera vivre la soirée depuis le fief d'Emmanuel Macron.

: et @Patience On va voir ça tout à l'heure, quand l'estimation de l'abstention sera affinée. Patience...

: Bonjour, Pierre. Sait-on pourquoi il y a autant d'attente dans les bureaux de vote ?

: Ces longues files d'attente pourraient elles être expliquées par une mobilisation plus tardive pour aller voter qui provoquerait un engorgement des bureaux ? Au lieu d'avoir une répartition plus homogène sur la journée ?

Du jamais vu, en fin de matinée à Éguilles (près d'Aix en Provence). J'y suis retournée en début d'après-midi

: Respect à toutes celles et tous ceux qui ont tant patienté pour accomplir leur devoir de citoyen- citoyenne 👏Dans mon petit village du Doubs, point d'attente...Bonne soirée à tous

: Dans notre village, les anciens disaient ne jamais avoir vu autant d’affluence au bureau de vote!

: Aucun problème dans mon bureau de Sartrouville, et pourtant du monde en continu qui sortait du bureau quand je suis arrivé, des gens qui arrivaient quand je suis sorti. Peut être de la chance que les votants arrivent au fur et à mesure et pas en grumeaux ? En tout cas il y avait nombre d'assesseurs, +on voyait ceux qui étaient en pause dans ma salle de classe à côté.

: Vous continuez à me raconter votre petit tour au bureau de vote dans les commentaires du live.

: Bonjour Pierre. Bonne affluence ce matin à l'institut français à Cologne, très bonne organisation, tout très fluide. Pour la première fois de ma vie, j'ai hésité jusqu'à la dernière seconde et ça a été un choix par défaut.

: Une mobilisation sans précédent dans mon bureau de vote du 18eme, 1h d'attente cet aprèm, alors qu'en 20 ans je n'avais jamais fait la queue

: J'ai pas mesuré, mais depuis 20 ans que je vote, je n'ai jamais autant attendu pour voter.

: La participation est peut être en hausse finalement ! Si l'on ne mettait pas 2 heures pour voter comme c'est le cas dans beaucoup d'endroits, ça grimperait plus vite. Ici à Moulon, petit village de Gironde à 18h, 82% de participation selon la mairie, et cela se termine à 19h.

: Aucune attente dans mon bureau de vote à Villenave d'Ornon dans l'agglo de Bordeaux, et pour cause : bureau désert, un votant ou deux à la fois. Ambiance un peu triste.

: Bonjour, une heure d'attente également à Saint-Remy lès Chevreuse où d'habitude nous avons environ 15 mn.

: Il fallait patienter 50 minutes pour voter dans mon bureau de Paris XX, une attente montréalaise... Et en revanche nous n'étions en début d'après-midi que 7 personnes dans une salle de 197 places pour voir Abuela, film fantastique espagnol brillamment filmé bien qu'un tantinet prévisible ! Les salles obscures victimes du dimanche électoral ?

: Vous continuez à me raconter votre soirée présidentielle dans les commentaires du live.

: Vous êtes bêtement allés voter à pied ou en voiture ? Dans la Manche, des électeurs de Benoîtville se sont rendus au bureau de vote à cheval, raconte Ouest-France.

: N'oubliez pas que vous pouvez suivre notre soirée présidentielle, ainsi que l'édition spéciale de France 2 dans notre direct.





: Nos compatriotes de l'étranger se mobilisent en nombre. Ainsi au (tristement célèbre) stade du Heysel, à Bruxelles, il y avait foule. Nos camarades de la Libre Belgique parlent de plusieurs centaines de mètres de queue. "La police est sur place pour essayer de fluidifier la circulation mais il y a beaucoup de monde donc c'est compliqué", annonce la porte-parole de la police.

Election2022 présidentielle - 1er tour

À 16h, le taux de participation à Maurepas est de 59,29%.

Le doyen des votants maurepasiens est pour l'heure M. Marcel CATEAU, 103 ans.

#electionpresidentielle2022 #JeVote

: Et sinon, à Maurepas (Yvelines), Marcel Cateau, 103 ans, a effectué son devoir citoyen. Soit l'équivalent de l'âge cumulé des trois personnes qui assurent le live ce soir :-)

: On commence avec cette stratégie de la commune de Lamontjoie (Lot-et-Garonne) qui lutte contre l'abstention en organisant un apéro à base de saucisson et petit canon dans la salle des fêtes. Croyez-le ou pas, mais la participation a connu un pic à l'heure de l'apéro, justement, rapporte La Dépêche : 65% contre 29% dans l'Hexagone à la mi-journée.

: Bonsoir . C'est mon collègue Pierre Godon qui va suivre la soirée électorale avec vous dans ce direct. D'ailleurs je lui passe le relais sans plus tarder. Bonne soirée !

: Bonsoir Violaine Qui sera aux commandes de ce live ce soir pour l élection ?

: Voici un nouveau point sur l'essentiel de l'actualité en ce début de soirée électorale :



• Le recul se confirme. Le taux de participation au premier tour de l'élection présidentielle s'établit à 65% à 17 heures, selon les données du ministère de l'Intérieur. La participation est en recul de 4,4 points par rapport à la même heure en 2017, où elle atteignait 69,42%.



Plus de 1 200 corps ont été découverts à ce jour dans la région de Kiev, en partie occupée pendant plusieurs semaines par les forces russes, a annoncé la procureure générale d'Ukraine, Iryna Venediktova, sur la chaîne britannique Sky News.



• Un avion de tourisme s'est écrasé après son décollage à l'aéroport de Saint-Brieuc, faisant trois morts – le pilote et deux passagers.



La rencontre de la 31e journée de Ligue 1 entre Brest et Nantes (1-1) a été interrompue durant une dizaine de minutes, après une tentative d'intrusion de spectateurs sur le terrain, nouvel exemple d'une saison émaillée par des débordements en tribunes.

: Plouézec, petite commune des Côtes-d'Armor, ce matin 1 h d'attente pour voter...y-a-t il plus de participation contrairement à vos taux annoncés ??

: Bonjour FI, plus d'une heure d'attente ici aussi sur mon bureau de vote de Paris 11

: Idem dans le 15è à Paris : très mauvaise organisation avec moins d'assesseurs que pour toutes les autres élections. Scandaleux.

: 2 heures et demie d’attente à Nuremberg avant de pouvoir voter auxquelles je dois ajouter 3 heures de trajet… Beaucoup de personnes ont dit ne pas vouloir revenir voter au 2e tour dans ces conditions…

: Dans les commentaires, plusieurs d'entre vous rapportent une longue attente pour pouvoir glisser son bulletin dans l'urne.

Cette modalité de vote dite "par correspondance", au sein même des établissements pénitentiaires, existe depuis 2019. C'est la première fois qu'elle est proposée pour la présidentielle

Comme beaucoup de détenus, Sofiane (les prénoms ont été modifiés), 28 ans, vote pour la première fois - avant tout pour "sortir de sa cellule" où il est "enfermé 22 heures sur 24". "Avant, je ne votais pas car je n'avais pas que ça à penser : j'étais libre", rit-il jaune

: Des bulletins, deux isoloirs, une urne : à Fleury-Mérogis (Essonne), la plus grande maison d'arrêt d'Europe, des détenus ont voté cette semaine pour l'élection présidentielle, une première pour ce type de scrutin au sein même de la prison et pour nombre d'entre eux, selon l'Agence France presse.

: Je tiens à préciser que les assesseurs/agents sur place font tout ce qu'ils peuvent, sont d'une très grande gentillesse et efficacité. Ils ne sont simplement pas assez nombreux visiblement.

Plusieurs heures de queue pour pouvoir voter dans mon bureau de vote à Paris. Des gens abandonnent, fatigués d'attendre debout. Il y a visiblement un problème d'organisation, qui pose un problème démocratique évident.

: Bonjour A Paris plus d'une heure d'attente dans plusieurs bureaux de vote depuis la fin de matinée. Les assesseurs demandent de repasser plus tard en indiquant ne pas être certain que tout le monde puisse voter avant la fermeture. Ce sont des cas particuliers ou vous avez des échos identiques d'autres bureaux (ce qui pourrait nuancer les conclusions sur la participation) ?