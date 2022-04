Résultats présidentielle 2022 : l'écologiste Yannick Jadot éliminé avec 4,3% des voix au premier tour, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria

Malgré de fortes ambitions, le candidat d'Europe Ecologie-Les Verts n'a pas réussi à qualifier l'écologie politique au second tour.

La marche était trop haute pour Yannick Jadot. Le candidat d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV) recueille 4,3% des voix au 1er tour de l'élection présidentielle 2022, dimanche 10 avril, selon une estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France24/RFI/MCD, Public Sénat/LCP Assemblée Nationale et Le Parisien-Aujourd'hui en France. Il ne sera donc pas au second tour.

Vainqueur de la primaire écologiste en septembre 2021, le député européen a échoué à créer une dynamique aussi porteuse que lors des élections intermédiaires du quinquennat. Si ce score se confirme, il aura un effet sur les finances du parti. Sous les 5%, seulement 800 000 euros pourront lui être remboursés. Au-dessus des 5%, il pourrait voir sa campagne remboursée, jusqu'à environ 8 millions d'euros.

>> Résultats, réactions, vidéos... Suivez notre direct sur la soirée du premier tour de l'élection présidentielle

Soutenu par EELV, Yannick Jadot a tenté de rassembler son camp en proposant de bâtir une écologie de gouvernement "qui réussit" et en faisant de "l'environnement une priorité absolue". L'eurodéputé s'était notamment dit favorable au passage à un septennat non renouvelable, au recrutement de 65 000 professeurs ou encore à la sortie du nucléaire entre 2040 et 2050.