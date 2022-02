DIRECT. Présidentielle 2022 : le Cese auditionne les candidats au sujet de leur vision de la démocratie

Lutter contre l'abstention et la défiance des Français vis-à-vis de la politique en replaçant la démocratie au cœur du débat : c'est l'objectif affiché de l'exercice auquel vont se livrer les candidats à l'élection présidentielle à l'invitation du Conseil économique, social et environnemental (Cese), mercredi 23 et jeudi 24 février. Les candidats ou les représentants qu'ils ont désignés s'exprimeront et seront interrogés sur le fonctionnement des institutions, la place du dialogue social, le rôle de la société civile ou encore la participation citoyenne.

Mercredi, Yannick Jadot (14h15), Fabien Roussel (15h45) et Anne Hidalgo (17h15) seront présents. Les représentants de Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse et Eric Zemmour seront interrogés jeudi. Suivez et regardez ces interventions dans notre direct.

• Quarante-cinq minutes pour convaincre. Les candidats (ou leurs représentants) seront interrogés par trois membres du Cese et un citoyen, choisi parmi treize personnes tirées au sort participant actuellement aux travaux que mène l’institution sur l’abstention des jeunes. Ils donneront leur vision de la démocratie, et expliqueront comment ils comptent la préserver et la renforcer pendant le prochain quinquennat.

• Qu'est-ce que le Cese ? Troisième assemblée dont l'existence est prévue par la Constitution, le Conseil économique social et environnemental compte 175 membres issus de plus de 80 organisations de la société civile : syndicats, organisations patronales et professionnelles, associations et acteurs de la cohésion sociale et de l'environnement. Sollicité par le gouvernement ou le Parlement, le Cese donne son avis sur les propositions et projets de loi, les ordonnances ou les décrets qui lui sont soumis, de façon consultative.

• Des questions ciblées. Faut-il réformer l'Assemblée nationale ? Le pouvoir du parlement doit-il être renforcé ? Faut-il organiser davantage de référendums ? Voilà en substance le type de questions auquel devront répondre les différents candidats ou représentants.