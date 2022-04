Résultats présidentielle 2022 : Eric Zemmour en quatrième position avec 7% des suffrages, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria

Le candidat de Reconquête ! n'a pas réussi prendre l'ascendant sur sa rivale du Rassemblement national, qui s'est qualifiée pour le second tour.

Eric Zemmour a-t-il initié la meilleure campagne de dédiabolisation que pouvait espérer Marine Le Pen ? Il termine quatrième au premier tour du scrutin présidentiel, dimanche 10 avril, avec 7% des voix, selon une estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France24/RFI/MCD Public Sénat/LCP Assemblée Nationale et Le Parisien-Aujourd’hui en France. Le candidat d'extrême droite a donc raté son double pari : arriver devant Marine Le Pen et se qualifier pour le second tour.

Malgré un début de campagne tonitruant et des ralliements de poids en provenance du RN et de LR, Eric Zemmour n'est pas parvenu à apparaître comme un présidentiable, incapable "d'unir les droites" comme il l'espérait. Son programme principalement axé sur la lutte contre l'immigration n'aura jamais vraiment imprimé auprès de l'opinion publique.

