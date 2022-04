Résultats présidentielle 2022 : avec 41,5%, Marine Le Pen réalise le score le plus élevé de l'extrême droite lors d'un second tour

"Les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle", a déclaré Marine Le Pen quelques minutes après la publication des résultats, dimanche 24 avril. Avec 41,5% des voix, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France 24, les chaînes parlementaires et Le Parisien, la candidate du Rassemblement national s'est réjouie d'un résultat qui "représente en lui-même une éclatante victoire".

Qualifiée pour la troisième fois au second tour de l'élection présidentielle française, l'extrême droite a réalisé, dimanche, un score historique, avec 7,6 points de plus qu'en 2017, lorsqu'Emmanuel Macron avait déjà affronté Marine Le Pen. En 2002, après le séisme politique du 21 avril, Jean-Marie Le Pen n'avait recueilli que 17,79% au second tour face à Jacques Chirac. Vingt ans plus tard, sa fille a donc amélioré ce score d'environ 24 points, comme le montre notre infographie.

