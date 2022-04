DIRECT. Résultats présidentielle 2022 : Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ? Suivez la soirée du second tour et les premières estimations dès 20 heures

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Une habitante de Bourg-Les-Valence, âgée de 99 ans, a réussi à voter in extremis. La dame, qui va devenir centenaire en fin d'année, n'a pas eu le temps de déposer procuration pour son fils. Elle a appelé le commissariat de police pour exposer son problème. La maréchaussée s'est rendue à son domicile, afin de recueillir sa demande de procuration, et l'a également déposée à sa place dans le bureau de vote, rapporte Le Dauphiné.

: Si vous vous demandez ce que deviennent les bulletins de vote après le scrutin, sachez qu'ils sont gardés 15 jours, voire plus en cas de contentieux. A terme, tous seront détruits par une société spécialisée dans la destruction de documents, nous informe Le Populaire du Centre.

: #presidentielles2022 🕯Le village de Comprégnac (#Aveyron) est privé d’électricité depuis samedi 16h, le bureau de vote est éclairé par un cierge

: A Comprégnac, dans l'Aveyron, il n'y a plus de courant, le bureau de vote est donc éclairé par un cierge, signale le journal Midi Libre. Ça va être coton pour dépouiller.

L'abstention au second tour avoisinera 28%, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria. C'est 2,6 points de plus qu'au second tour de l'élection présidentielle en 2017 (25,4%).





A 17 heures, la participation au second tour s'établissait à 63,23%, en baisse de deux points par rapport à 2017. Suivez notre édition spéciale et notre direct.



Un prêtre et une religieuse catholiques ont été blessés par plusieurs coups de couteau dans l'église de Saint-Pierre d'Arène, à Nice (Alpes-Maritimes), par un homme "déséquilibré" qui a ensuite été interpellé, a appris France Télévisions de source policière. Leur pronostic vital n'est pas engagé. La piste terroriste n'est pas envisagée.



L'ONU a appelé à une trêve "immédiate" à Marioupol, pour permettre l'évacuation de quelque 100 000 civils encore coincés dans ce port ukrainien presque entièrement contrôlé par l'armée russe. Suivez notre direct.

: Bonjour, les premières estimations des résultats du second tour sont attendues à 20 heures. N'hésitez pas à suivre notre direct et notre édition spéciale.

: Vers quelle heure voyez-vous les estimations officielles ? Merci.

: Les cinq départements où la participation est la plus élevée à 17 heures sont l'Aveyron, la Dordogne, la Haute-Loire, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. A l'inverse, les cinq territoires où le taux de participation est le plus faible sont Paris, le Val-d'Oise, le Val-de-Marne, la Haute-Corse et la Seine-Saint-Denis.











: Toujours à titre de comparaison, l'abstention s'est élevée à 26,31% au premier tour, il y a deux semaines.









: Le record d'abstention pour un second tour d'élection présidentielle remonte, lui, à 1969, quand 31,15% des personnes ne s'étaient pas rendues aux urnes lors de la victoire de Georges Pompidou face à Alain Poher.

: L'abstention au second tour avoisinera 28%, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria, soit 2,6 points de plus qu'au second tour de l'élection présidentielle en 2017 (25,4%).







: Ce taux de participation à 17 heures (63,23%) est en baisse par rapport au premier tour (65%). Par ailleurs, c'est plus de deux points de moins qu'à 17 heures au second tour en 2017 (65,3%).







: Le taux de participation au second tour de l'élection présidentielle s'élève à à 17 heures, selon le ministère de l'Intérieur, soit plus de deux points de moins qu'en 2017.

: Bonjour @Kat, la prochaine estimation du taux de participation est attendue à 17 heures. A midi, il s'élevait à 26,41%, soit environ un point de plus qu'au premier tour (25,48%). Mais c'est également presque deux points de moins que lors du second tour de l'élection présidentielle en 2017 (28,23%).







: Bonjour ! La prochaine estimation du taux de participation c'est à 17h ou 18h ? Merci

: Toujours à Rennes, Maelys et Enora, deux étudiantes de 18 et 20 ans, sont venues voter ensemble. Une évidence pour ces deux sœurs : "On a emménagé à Rennes ensemble, on a même le même boulot étudiant."







(QUENTIN VERNAULT / HANS LUCAS)



: Notre journaliste Miren Garaicoechea est à Rennes (Ille-et-Vilaine) pour suivre la journée électorale. Elle a rencontré Cécile, 52 ans, qui a quitté la ferveur du stade pour le calme de l'isoloir. "Dans tous les cas, quand on laisse cette belle ambiance, c'est toujours frustrant..." Mais la journée reste belle. "Le Stade Rennais a gagné 5-0 contre Lorient !" se réjouit l'abonnée au club.







(QUENTIN VERNAULT / HANS LUCAS)

: Ah @Taylor, je vois que nous n'avez pas suivi ce direct hier ! L'utilisation de différentes couleurs en alternance limite les risques de fraude électorale. Cela facilite aussi le travail des assesseurs lors des double scrutins, comme en juin 2021, quand les électeurs ont voté pour les élections régionales et départementales, rapporte France 3 Nouvelle-Aquitaine.

: Bonjour et merci de votre travail important. Pourquoi utilise-t-on des enveloppes de différentes couleurs ? J'en ai vu plusieurs en vert et en bleu - pourquoi la différence? Merci une fois de plus !

: Si le scénario est en partie écrit, la fin est encore inconnue. Le second tour de la présidentielle servira de toile de fond à une expérience cinématographique inédite. Tourner et diffuser en temps réel un film de fiction juste avant les résultats dans un village du Lot-et-Garonne. Jour de Gloire avec Félix Moati et Julien Campani est à découvrir ce soir sur Arte.tv entre 19 heures et 20h05. (France 3 Nouvelle Aquitaine)

: Ils sont trois ! Charles de Gaulle (1959-1966 ; 1966-1969), François Mitterrand (1981-1988 ; 1988-1995) et Jacques Chirac (1995-2002 ; 2002-2007). Vincent Auriol et René Coty, les deux présidents de la IVe République, n'ont effectué qu'un seul mandat. Bravo à qui est le seul à avoir trouvé la bonne réponse avant ce message.

: Allez, la journée est encore une fois relativement calme, je vous propose donc une devinette politique. Combien de présidents de la Ve République ET de la IVe République (eh oui, sinon c'était trop simple) ont effectué plusieurs mandats ? A votre mémoire (ou à votre connaissance historique, pour les plus jeunes) ! Réponse dans quelques minutes ici.

: Bonjour @Interrogative, depuis 2014, le vote blanc (l'absence de bulletin ou la présence d'un bulletin vierge) est décompté séparément du vote nul (des bulletins déchirés, annotés...) et annexé sur le procès-verbal dressé par les responsables du bureau de vote, rappelle le site vie-publique.fr. Mais, comme auparavant, ils ne sont pas pris en compte dans le nombre des suffrages exprimés (ensemble des bulletins moins les votes blancs et nuls).

: Bonjour et merci pour votre travail. Les votes blancs et les votes nuls ont-ils toujours été comptabilisés ensemble ?

: Bonjour @Nantais inquiet, vous n'êtes pas le seul à m'interroger à ce sujet. Non, je ne les ai pas, et quand bien même ça serait le cas, les règles de la période de réserve m'interdiraient de les diffuser avant la fermeture des derniers bureaux de vote dans l'Hexagone et en Corse, à 20 heures. Je vous invite par ailleurs à être très prudent avec ce qui circule sur les réseaux sociaux. C'est difficile, mais mieux vaut être patient et attendre ce soir pour plus d'exactitude :)

: Bonjour avez vous les résultats des DOM TOM qui ont déjà voté ⁉️ Bon courage et merci pour votre travail

: Bonjour @Léa ! Vous pourrez découvrir l'estimation des résultats qui nous est fournie par Ipsos-Sopra Steria à 20 heures tout pile, comme à la télévision. Pour les résultats définitifs, fournis par le ministère de l'Intérieur, il faudra attendre demain. Et les résultats officiels, validés par le Conseil constitutionnel, ne seront fournis que dans la semaine.

: Bonjour France Info. A partir de quelle heure pourrons-nous voir en direct sur votre live les résultats des présidentielles svp ? Merci !

: 🟡 6 mai 2007 : Nicolas Sarkozy https://t.co/F7bJyuBIQS

: 🟡 7 mai 1995 : Jacques Chirac https://t.co/0I6lcMimvE

: 🟡 10 mai 1981 : François Mitterrand https://t.co/iZivYJ8FIo

: Comment les vainqueurs des élections présidentielles précédentes ont-ils accueilli leur victoire ? Retour en vidéos dans ce thread Twitter concocté par franceinfo, de Valéry Giscard d'Estaing à François Hollande.

: Une enveloppe et plusieurs poignées de main. Emmanuel Macron comme Marine Le Pen ont profité de leur déplacement en vue d'aller voter pour prendre un dernier bain de foule durant un long moment, dans le Pas-de-Calais. Lui, au Touquet, et elle à Hénin-Beaumont. Voici quelques images :







(THOMAS SAMSON / AFP)







(GONZALO FUENTES / AFP)

Le taux de participation au second tour de l'élection présidentielle s'élève à 26,41% à midi, selon le ministère de l'Intérieur, soit un point de plus qu'au premier tour. Découvrez nos infographies à ce sujet.





Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont tous les deux voté dans le Pas-de-Calais. Ils doivent ensuite revenir à Paris, où se tiennent leurs deux soirées électorales. Suivez notre édition spéciale et notre direct.



Un prêtre et une religieuse catholiques ont été blessés par plusieurs coups de couteau dans l'église de Saint-Pierre d'Arène, à Nice (Alpes-Maritimes), par un homme "déséquilibré" qui a ensuite été interpellé, a appris France Télévisions de source policière. Leur pronostic vital n'est pas engagé. La piste terroriste n'est pas envisagée.



L'ONU a appelé à une trêve "immédiate" à Marioupol, pour permettre l'évacuation de quelque 100 000 civils encore coincés dans ce port ukrainien presque entièrement contrôlé par l'armée russe. Suivez notre direct.

: L'ancien candidat à la présidentielle Jean Lassalle, qui avait annoncé qu'il voterait blanc au second tour, s'est finalement abstenu, en glissant dans sa poche son bulletin, devant l'urne du bureau de vote de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques). (GAIZKA IROZ / AFP)

: Bonjour , certains territoires d'outre-mer et une partie des Français de l'étranger ont voté dès hier. A Saint-Pierre-et-Miquelon, la participation s'est établie à 57%, contre 54,96% lors du premier tour. En Nouvelle-Calédonie, où l'abstention avait atteint un taux record au premier tour (66,65%), le second tour s'annonce sous les mêmes auspices avec 34,87% à 17 heures contre 45,44% en 2017 à la même heure, selon des chiffres du haut-commissariat de la République.

: Avez vous des pourcentages de participation pour les DOM TOM ?

: Arrivé en troisième position du premier tour avec près de 22% des voix, Jean-Luc Mélenchon a voté tout à l'heure dans sa circonscription de Marseille, remerciant longuement tous les assesseurs présents dans cette école du 2e arrondissement. (CHRISTOPHE SIMON / AFP)

: Emmanuel Macron et son épouse ont voté il y a quelques minutes au Touquet (Pas-de-Calais). L'opposante au candidat LREM, Marine Le Pen, a de son côté voté dans la matinée à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais).





: Eric Zemmour a à son tour voté dans le 8e arrondissement de Paris.



(STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

: Et revoici la bonne carte et le bon graphique ! Les cinq départements où la participation est la plus élevée à la mi-journée sont le Gers, le Jura, l'Ain, les Landes et la Saône-et-Loire. A l'inverse, les cinq territoires où le taux de participation est le plus faible sont la Seine-Saint-Denis, Paris, le Val-d'Oise, le Val-de-Marne et la Haute-Corse.











(FRANCEINFO)

: Nous rencontrons un léger souci avec la visualisation des chiffres de participation par département. J'ai donc supprimé la carte et l'infographie que j'avais communiqués ici, en attendant que tout soit résolu. Toutes mes excuses à vous :)

Le taux de participation au second tour de l'élection présidentielle s'élève à 26,41% à midi, selon le ministère de l'Intérieur, soit un point de plus qu'au premier tour. Suivez notre édition spéciale et notre direct.



Un prêtre et une religieuse catholiques ont été blessés par plusieurs coups de couteau dans l'église de Saint-Pierre d'Arène, à Nice (Alpes-Maritimes), par un homme "déséquilibré" qui a ensuite été interpellé, a appris France Télévisions de source policière. Leur pronostic vital n'est pas engagé. La piste terroriste n'est pas envisagée.





Les chefs de la diplomatie et de la défense des Etats-Unis sont attendus à Kiev, jour de la Pâque orthodoxe, pour discuter des livraisons d'armes à l'Ukraine. La France a aussi annoncé livrer des missiles antichars Milan et des canons Caesar.



: C'est un point de plus qu'au premier tour à la même heure (25,48%). En revanche, c'est quasiment deux points de moins qu'au second tour de l'élection présidentielle de 2017, à midi toujours (28,23%).









: Le taux de participation au second tour de l'élection présidentielle s'élève à 26,41% à midi, selon le ministère de l'Intérieur.

: La candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, vient de voter à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), dans le département où elle est élue députée. Elle rentrera ensuite à Paris, sa soirée électorale étant prévue au pavillon d'Armenonville, dans le 16e arrondissement de la capitale. Emmanuel Macron devrait de son côté voter d'ici un quart d'heure au Touquet.





: Le saviez-vous ? Les deux finalistes de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, votent tous les deux dans le même département : le Pas-de-Calais. Le président-candidat est attendu au Touquet Paris Plage vers 11h30, tandis que son opposante devrait voter vers 11 heures à Hénin-Beaumont.

: Les Français de Chine ont commencé à voter au second tour de l'élection présidentielle, mais ceux de Shanghai sont à nouveau privés de scrutin du fait de la mise en quarantaine de la capitale économique chinoise. Les expatriés français restent confinés chez eux, comme la plupart des 25 millions d'habitants de la mégapole depuis le début du mois et sans perspective de déconfinement.