Abstention : son niveau au second tour en 2022 avoisinera les 28%, soit 2,6 points de plus qu'en 2017, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria

Dans quelle proportion les électeurs bouderont-ils les urnes ce dimanche ?L'abstention avoisinera les 28% au second tour de l'élection présidentielle, selon une première estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France 24, les chaînes parlementaires et Le Parisien. C'est 1,7 point de plus que lors du premier tour (26,31%), il y a deux semaines.

Il y a cinq ans, le second tour de l'élection qui opposait déjà Emmanuel Macron et Marine Le Pen avait vu 25,44% des électeurs s'abstenir. Le record d'abstention pour un second tour d'élection présidentielle remonte, lui, à 1969, quand 31,15% des personnes ne s'étaient pas rendues aux urnes lors de la victoire de Georges Pompidou face à Alain Poher. Le taux de 2022 se classe, selon notre estimation, en deuxième position.

Si ce taux d'abstention est élevé, l'élection présidentielle mobilise davantage que les autres scrutins. En 2021, dans un contexte de crise sanitaire, le second tour des élections régionales avait vu l'abstention atteindre 65,31%, soit près de deux électeurs sur trois.