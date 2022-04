DIRECT. Présidentielle 2022 : suivez les réactions au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Voici un premier point sur l'actualité :



• L'Elysée ne change pas de locataire. Emmanuel Macron remporte le second tour de la présidentielle avec 58,54% des voix, selon les résultats définitifs communiqués cette nuit par le ministère de l'Intérieur. La candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, obtient 41,46% des suffrages.



• Derrière la victoire nationale d'Emmanuel Macron, se cachent des résultats très contrastés d'un département à l'autre. Visualisez les scores près de chez vous, carte et graphiques à l'appui.





• Des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes de France, contre le choix entre les deux finalistes de l'élection, à Rennes, Toulouse et Marseille et à Paris, où des incidents sont à signaler.



• A Paris, la nuit dernière, des policiers ont tiré sur un véhicule qui roulait à contresens sur le pont Neuf et se dirigeait vers eux. Le bilan provisoire fait état de deux morts et d'une personne blessée. Une enquête est en cours.