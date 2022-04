"Les urnes ont tranché : madame Le Pen est battue. La France a refusé clairement de lui confier son avenir, et c'est une très bonne nouvelle." Le candidat LFI, Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au premier tour de la présidentielle le 10 avril, a d'abord salué la défaite de l'extrême droite lors de sa prise de parole, dimanche 24 avril.

Mais il a aussitôt tancé le président réélu. "Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République. (...) Il surnage dans un océan d'abstention, de bulletins blancs et nuls."

Le leader de La France insoumise a de nouveau donné rendez-vous à ses électeurs lors des élections législatives, dont il espère être un acteur majeur. "A toutes et à tous, je dis : 'Ne vous résignez pas !' Au contraire ! Entrez dans l'action, franchement, massivement. La démocratie peut nous donner massivement le moyen de changer de cap. Le troisième tour commence ce soir. Les 12 et 19 juin ont lieu les législatives, vous pouvez battre monsieur Macron et choisir un autre chemin. Un autre monde est encore possible si vous élisez une majorité de la nouvelle Union populaire."