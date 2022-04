La candidate RN a amélioré de près de 8 points son score du second tour de 2017.

"Le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire." Malgré son échec au second tour de la présidentielle, Marine Le Pen s'est félicité du bon score obtenu, dimanche 24 avril, saluant les "millions de nos compatriotes [qui] ont fait le choix du camp national." Comme en 2017, la candidate du Rassemblement national a échoue dans le duel final, tout en améliorant de près de 8 points son score.

"En dépit de deux semaines de méthodes déloyales, brutales et violentes, les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour de l'élection présidentielle." Vingt ans après l'émergence surprise de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle (17,79%), en effet, jamais l'extrême droite ne s'est approchée à ce point du pouvoir sous la Ve République.

"Déterminés, nous le sommes plus que jamais. Je n'ai aujourd'hui aucun ressentiment ou rancœur", a-t-elle déclaré depuis le pavillon d'Armenonville, au Bois de Boulogne. "Enterrés, nous l'avons été 1 000 fois et 1 000 fois ils se sont trompés. Dans cette défaite, je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance." Marine Le Pen vise désormais les prochaines échéances électorales. "La partie n'est pas tout à fait jouée, parce que dans quelques semaines auront lieux les élections législatives. Le risque de voir [Emmanuel] Macron s'emparer de façon mécanique de tous les pouvoirs législatifs et exécutifs est élevé. C'est une perspective qu'aucun patriote ne peut accepter".