Présidentielle : l'eurodéputé RN Gilbert Collard va rallier Eric Zemmour

C'est un poids lourd du RN qui rejoint Eric Zemmour. L'eurodéputé RN Gilbert Collard va rallier la campagne du candidat d'extrême droite à la présidentielle, ont appris France Télévisions et franceinfo auprès de l'entourage d'Eric Zemmour, vendredi 21 janvier, confirmant une information de BFM TV. L'élu RN sera par ailleurs présent au meeting du candidat à Cannes (Alpes-Maritimes), samedi.

Cette confirmation intervient alors que l'intéressé avait déjà suggéré sur Facebook, plus tôt vendredi, qu'il pourrait imiter ses collègues Jérôme Rivière et Damien Rieu, eurodéputé et assistant parlementaire RN, qui ont rallié cette semaine l'ancien éditorialiste. "Demain je vais me baigner à la rivière (...) Rubicon", avait-il lâché, en répondant à la question sur son emploi du temps de samedi.

Collard a annoncé sur Facebook son ralliement à Zemmour dans un sketch subtilement intitulé "Franchir le Rubicon". pic.twitter.com/nmBRpCgjhW — Nabil Touati (@salam93) January 21, 2022

Ces multiples ralliements sont une bouffée d'oxygène bienvenue pour le candidat, qui fait face à une semaine difficile, entre nouvelle condamnation judiciaire, déplacements chahutés et ressac dans les sondages.