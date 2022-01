Présidentielle : l'eurodéputé RN Jérôme Rivière, porte-parole de Marine Le Pen, rallie Eric Zemmour

L'intéressé était membre du bureau national du Rassemblement national et porte-parole de la campagne de Marine Le Pen pour la presse étrangère.

L'eurodéputé du Rassemblement national Jérôme Rivière, qui était l'un des porte-parole de la campagne présidentielle de Marine Le Pen, a rejoint l'équipe d'Eric Zemmour, a annoncé l'intéressé au Parisien (article réservé aux abonnés), mercredi 19 janvier.

"J'ai choisi de soutenir Eric Zemmour", affirme au quotidien l'intéressé, estimant que "Marine Le Pen n'est pas en situation de gagner l'élection présidentielle". Ancien député UMP des Alpes-Maritimes, Jérôme Rivière était aussi membre du bureau national (direction élargie) du RN. Il était porte-parole de la campagne de Marine Le Pen pour la presse étrangère.

L'élu précise qu'il va devenir vice-président et porte-parole du parti Reconquête ! d'Eric Zemmour, comme le député ex-LR Guillaume Peltier, qui a aussi rallié l'ancien éditorialiste. Jérôme Rivière dit avoir démissionné du RN et de son poste de chef de la délégation RN au sein du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen. Ce départ fait partie des "vicissitudes" d'une campagne, il s'agissait d'un "profil très aigri", a réagi l'entourage de Marine Le Pen.